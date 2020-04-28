Netflix真人騷《Too Hot to Handle 慾罷不能》被網民喻為18+版《雙層公寓》，無性不歡的火辣男女目標一致，只想於隱世小島上盡情享受性生活。不過，節目卻要求他們守身禁慾，只要完成任務便可贏取十萬美元。島上的無性生活意外地讓參加者重新審視自己的愛情觀，從以往約會只為做愛，到懂得控制慾望，與對方建立更深層次的情感交流。

Netflix真人騷《慾罷不能》被網民喻為18+版《雙層公寓》，無性不歡的火辣男女目標一致，只想於隱世小島上盡情享受性生活。（《慾罷不能》劇照）

《慾罷不能》甫開播已成為熱話，十位參加者身材誘人、衣着性感，亮眼的視覺效果已是一大吸引點。眾人對性非常開放，有參加者於節目開端自稱每晚都會與女生發生性行為，而且每次的對象都不會重複，更有人表示曾與不少於1000位女生發生性行為。正當大家還在期待於島上開展縱情色慾的生活時，卻被名為Lana的AI人工智能提醒禁慾守則。他們不能接吻、愛撫、自慰或發生性行為，成功遵守可贏得獎金十萬美元，若做出違規行為則會遭到罰款。

獎罰制度以整個團體為單位，每次犯規也會連累到其他參加者。在獎金的誘惑下，有人極力抑壓慾望，也有人以「規則就是用來打破的」的心態嘗試挑戰，卻果導致大圍獎金減少而令眾人反感，唯有黯然接受遊戲規則。除了豐富的獎金，節目亦安排了一系列的身心靈工作坊，讓參加者透過溝通與相處發展出更深入的情感，引導他們探討性以外的愛情觀。

參加者不能接吻、愛撫、自慰或發生性行為，成功遵守可贏得獎金十萬美元，若做出違規行為則會遭到罰款。（《慾罷不能》劇照）

【按圖看】各位自稱性愛達人的參加者簡介：

+ 6 + 5 + 4

【以下內容含劇透】可按下逃生門：

約會期間愈早發生性行為代表關係愈快完結？

節目中Sharron和Rhonda對彼此抱有好感，Rhonda毫不掩飾對男方的情感，惟Sharron表示自己只需要性不打算付出真心，令女方失望心碎。Sharron不願愛人是由於他曾遭到前任與好友的背叛，在強烈的自我保護意識驅使下變得不再相信愛情。本以為兩人的關係會就此無疾而終，Sharron卻受到其他參加者的啟發而向Rhonda真情流露，承諾會嘗試向對方敞開心扉。

Sharron和Rhonda互相敞開心扉，最後成功配對。（《慾罷不能》劇照）

後來兩人獲得單獨過夜的機會，Sharron選擇放下色慾，他希望這段關係並不是建基於性上，而是兩人的情感牽絆，結果在節目尾聲兩人成功配對。Sharron的轉變無疑是個意外驚喜，同時令人疑惑假若沒有禁慾規則逼使兩人打開心窗，結果會否歷史重演，關係只能停留於一夜情之間？

「到底何時才該與約會對像發生性行為」這問題沒有標準答案，若為求解決生理需要，只要是你情我願也許無傷大雅。不過自認身心相連的女生就不應隨便交出身體，不是因為怕吃虧，而是為了避免從曖昧不明的關係中受傷。你要清楚自己希望於關係中得到甚麼，同時確定對方是否抱有相同想法，否則他的一夜停泊被誤會成長期靠岸，受傷的還是自己。

親密接觸會改善關係狀態 約會多久才是發生性行為的最佳時機？

兩性學家Dr. Chloe Carmichael認為，如果你希望與對方發展長遠持久的關係，便需要觀察他是否可靠穩定。她建議女生把觀察期定於一個月，並嘗試與對方至少約會三次。日久見人心，要在初次約會上贏得女生歡心並不困難，他能否一直待你好才是考慮的關鍵。

參考資料：Women's Health