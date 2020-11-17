Hermès手袋素來是身份的象徵，有些款式更是有錢也未必買得到。馮盈盈日前於IG展示新的 Hermès Mini Kelly，又搬到將軍澳千呎新居，生活愈來愈富貴，成為網民焦點。

馮盈盈身上的Hermès Mini Kelly價值20萬。(IG@crystalfyy/ 01娛樂圖片)

敢言的馮盈盈一向是TVB女星中的話題人物，日前她於IG上展示價值20萬，VIP才能訂製的拼色Hermès Mini Kelly。除了全新手袋，她亦從深水埗搬到市值2千多萬的將軍澳千呎新居。新居是該區新盤，擁有開揚海景，亦方便她到無綫上班。

馮盈盈從深水埗搬到將軍澳千呎新居，新居擁有開揚海景。(IG@crystalfyy)

馮盈盈一向喜歡Hermès手袋，她曾於《#後生仔傾吓偈》上透露，自己於18歲生日收到爸爸送贈價值3萬元的Hermès Picotin Lock Bag，自此便開始收藏Hermès手袋，至今已擁有超過6個Hermès手袋，每個也顏色鮮艷，需要悉心搭配。

按圖看馮盈盈的Hermès收藏：

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袁詠儀完成隔離後即到Hermès購物

圈中鍾愛Hermès的不只馮盈盈一個，袁詠儀擁有的Hermès手袋數量於城中更是數一數二，早前她完成內地回港的14天隔離後便立即到Hermès購物，更被指一口氣買下6個手袋及16件衣服，估計豪花近百萬港元，足見她對品牌的鍾愛程度。女生們想入手品牌手袋，除了天價的經典款式外，其實還有低於2萬元的入門級選擇。

袁詠儀對Hermès情有獨鍾，就連生日蛋糕也是Kelly手袋造型。（IG＠anitayuenwy）

袁詠儀早前到內地工作，返港後需接受14天隔離。有網民發現她於完成隔離後數天便即到Hermès購物，豪氣買下6個手袋及16件衣服。不過，袁詠儀其後於微博回應實情沒有那麼誇張，自己只買了一些小錢包與帽子。她對Hermès情有獨鍾，平日出席活動也會配襯Hermès手袋，就連生日蛋糕也是Kelly手袋造型。

張智霖曾為太太買袋成狂一事於內地節目《快樂大本營》中無奈表示：袁詠儀那裏都好，就是太愛買手袋了，他更仰天大喊：「老婆不要再買包了！」可想袁詠儀花於購買手袋的金錢應該十分驚人。

▼▼▼按圖看袁詠儀的Hermès手袋珍藏▼▼▼

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對於一般女生而言，經典Hermès手袋可能遙不可及。然而，品牌還有許多價格相宜、同樣具升值潛能的選擇，最低只需2萬元便有交易。Hermès 早前已開設了網上購物服務，以下推薦4款入門級Hermès手袋，有興趣便可網購入手。

Hermès Garden Party Bag

Hermès Garden Party Bag設計簡約，容量特大而且容易配襯，價格不到2萬。（IG＠fine_f_official）

想擁有一個任何場合也適用的手袋，Hermès Garden Party Bag絕對是奢侈品牌的入門首選。手袋設計簡約，容量特大而且容易配襯，輕鬆打造斯文上班穿搭或是休閒假日風。Hermès Garden Party Bag備有帆布與皮革材質選擇，帆布款式價格不到2萬元，性價比非常高。

▼▼▼按圖看更多Hermès Garden Party Bag的款式▼▼▼

Hermès Evelyne III Bag

Hermès標誌性的「H」字以中空方式呈現於手袋上，Hermès Evelyne III Bag辨識度極高。（IG＠thehermesworld）

辨識度極高的Hermès Evelyne III Bag常見於外國KOL的穿搭照上，標誌性的「H」字以中空方式呈現於手袋上，設計簡約大方。若認為Hermès的手袋款式太成熟難以駕馭，可考慮Hermès Evelyne III Bag的迷你款式Evelyne III 29 Bag，定價接近3萬，帆布款式價格更相宜。長肩帶與軟質皮革的設計打造隨性感覺，配上各種鮮艷的色彩，在秋冬一眾深沉衣飾中成為亮點。

▼▼▼按圖看更多Hermès Evelyne III Bag 的款式▼▼▼

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