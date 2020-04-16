5句《夫妻的世界》台詞看透婚姻中的不完美　出軌可以被原諒嗎？

韓劇《夫妻的世界》討論一位妻子發現丈夫外遇多年後，內心的掙扎，以及最終決定展開「報復」的劇情。在這之中，三人之間的內心戲、想要守住的東西、不願放棄的尊嚴，都一一浮上檯面。而婚姻這場戲，我們爭的是一次輸贏？

韓劇《夫妻的世界》於 3 月 27 日開播以來，屢次創下討論話題。劇情設定為一個人人眼中的人生勝利組女主角池善雨（金喜愛 飾），卻在某日意外發現先生外遇多年的事實。更錐心刺骨的是，她身邊的好友、同事到婆婆全都知情，但卻聯手起來隱瞞這個事實。

《夫妻的世界》劇照

除了層層揭發的緊張氛圍、毫無冷場的劇情頻率，《夫妻的世界》最引人關注的，或許是其中對於人性的露骨描述。包含妻子池善雨從一開始心碎的表情、猶豫是否要原諒，到最後決定復仇；丈夫李泰吾（朴海俊 飾）直言人無法一輩子只愛一個人，但又面臨裡外同時崩潰的窘境；以及外遇對象呂多景（韓素希 飾）始終相信會等到愛情的心態與困難等。

一場三人關係，沒有太過華麗的言詞或劇情包裝，只是血淋淋地想告訴你人性如何能被輕易地操作。而在這裡頭，誰是真正的受害者？我們為什麼期待有人受罰？它又提出了什麼樣的關係焦慮？

▼▼回顧劇中五句台詞，看婚姻中的角力鬥爭——一開始我們要的是愛情，到最後卻只能用謊言，爭奪一次尊嚴。（按圖放大）▼▼

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1.「一切都很完美，圍繞我的一切都很完美。一切都在完美地欺騙着我。」

劇情在一開始，就想告訴你光鮮亮麗的人生背後，其實充滿著危機。而這些危機大多來自於人性。在第一集一開頭，是池善雨看著全家福照幸福微笑的樣子。她有一個帥氣的丈夫、可愛的兒子，也是工作上醫院裡重要的角色幹部。然而，有一場背叛正在她不知道的角落隱隱發生。

丈夫外遇可以長達兩、三年之久都不被她發現，其中一個原因是因為，她身邊的人都在協助圓謊；這群人也嫉妒著她的人生，想以此作為微小的報復。而你或許會很快發現，她的丈夫會外遇，就是因為她的人生太成功了，這樣他感覺自己很卑微。

我們活在比較的世界裡，然後學會彼此傷害。於是，誰才是人生這場遊戲最後的贏家？

2.「結婚並沒有那麼簡單，不是賭注下完，就能離開走人的遊戲；這是賭上我的人生，還有我兒子人生的很迫切的問題。」

劇情中第二個想告訴你的事，就是婚姻不只有夢幻，也不是只有愛情就可以；它有時候充滿著權力關係的分配。從一開始丈夫因不滿自己在家中感受不到尊嚴，而開始向外尋找被崇拜的感覺，但又捨棄不了這段婚姻，只因為一切還有被利用的價值。

女主角池善雨在發現丈夫出軌的事實後，並沒有太多情緒潰堤的戲碼。比起想象中在情感上的心碎，她更多的崩潰是來自對整個家、她的孩子以及她的人生的全盤考量。離婚律師告訴她，「只要看過一次丈夫與其他女人親熱的畫面，就再也回不去」，但她內心盤算著更多，包含要如何在這場賭局裡贏得最後的勝利。

婚姻是一場賭注，而且賭的不只有愛情。

3.「很失望呀，像醫生一樣這麼成功的女人，居然跟我這種人差不多。」

圍繞在池善雨身邊的朋友就是怎麼看待她的呢？

在她一開始懷疑丈夫有外遇時，和朋友談論了這件事，此時朋友回應：「怕什麼？抓住證據追出去就完了，成功的女人不是很容易做到嗎？」但她表示，一切不會那麼簡單時，對方說了，「像醫生一樣這麼成功的女人，居然跟我這種人差不多。」

我們似乎都在想像，希望誰可以給我們一個範本，告訴自己成功的人生、成功的婚姻長什麼樣子。然而，或許那並不存在。因為，每個位置的人，都會有各自的難題，以及他們為生命需要付出的代價。

你為婚姻焦慮，看到別人離婚，就感覺到好像無法相信愛情。然而你可能忽略了一件事，在關係面前，沒有誰有真正的優勢；你要的幸福，只能靠你一步步踏實地爭取。

《夫妻的世界》劇照

4.「過去的歲月，當真可以用餘生去原諒嗎？」

在出軌的議題裡，我們常討論到原諒不原諒的問題。

一次，池善雨與也遇到丈夫外遇的太太聊到這件事，對方表示堅決不會離婚。而當池善雨問到，「過去的歲月，當真可以用餘生去原諒嗎？」太太則認為，「不過是點女人的問題而已，又有什麼原諒不原諒可言呢？性對男人來說，就像是頓飯。我不想透過離婚，把過去所付出的都付諸東流。」

就如何前述所提，要結束一場婚姻，要考量的面向可能很多；原不原諒，常常不是只有二選一就結束的選項。譬如對這位太太而言，對婚姻的不甘心，讓她無法放下；而對池善雨而言，什麼是她最想要的，她也再一次次地摸索和掙扎。

而我們始終會明白，不管你選擇哪一個答案，當你為婚姻盡己所能，你並不是弱者。

5.「女人不是不會出軌才沒有出軌，只是作為夫妻，必須遵守誠信，才有所克制的。」

而最新的劇情急轉直下，池善雨展開了一步步的復仇行動，包含透過與鄰居的肉體外遇，想掌握更多資源。完事後她說，女人不是不會出軌，才沒有出軌；只是知道兩人作為夫妻，必須遵守誠信，才有所克制的。

說出這句話，像是想隔空諷刺外遇的丈夫李泰吾曾吶喊的，「人心不是說怎樣就能怎樣的，心不會在結婚後就此封鎖，愛著善雨的心和愛著多景的心，是不同的感覺。讓我抓狂的是，我同時愛著這兩個人！」推薦閱讀：誰破壞了愛情？外遇心理學：不是第三者，是我們不再信任

的確，一輩子對一個人忠誠，沒那麼簡單；我們也會因著時間、年紀的不同，而有不同的需求。那麼此時此刻，你又可以如何回應當時許下的婚姻誓言呢？一場背叛，必定有人受傷，而屬於你的課題，也需要你一一走完。

我們無法一輩子只愛一個人，我們因為渴望有一個家而踏入婚姻制度，有捨有得，都是你的選擇。

《夫妻的世界》以有點狗血的劇情吸引觀眾注目，接下來也準備跟著池善雨的復仇之路想大快人心。然而，回到現實生活，要如何面對外遇，有或者退一萬步看，要如何知道自己已經準備好踏入婚姻？

戲裡戲外，你會看見有人如何盲目地相信、有人只是不甘心、有人對愛貪婪無厭，有人受苦萬分。對於婚姻這題，我們永遠沒有最好的解答，只有靠你透過更了解自己，找到最適合自己的人生選項。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：當全世界都知道你老公出軌《夫妻的世界》經典台詞：「過去的歲月，當真能用餘生去原諒？」】