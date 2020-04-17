別人眼中的模範夫妻　昆凌和周杰倫相處之道：時刻感激對方的付出

從不避諱在網路上曬恩愛的兩人，甜蜜的互動羨煞眾人，問她從戀人變成父母的身分後，在跟老公的相處上，是如何維持愛情的熱度？昆凌笑說……

現階段是人生中很美好的時刻

昆凌認為現階段的狀態是人生中很美好的時刻，她透露小時候曾經想當獸醫跟空姐，其實從沒想像過會有現在的生活，「其實十年前根本想像不到會有現在的生活，更不用說當了媽媽，很感激現在自己擁有的一切。」

從不避諱在網路上曬恩愛的兩人，甜蜜的互動羨煞眾人，問她從戀人變成父母的身分後，在跟老公周杰倫的相處上，是如何維持愛情的熱度？昆凌笑說：「雖然平常生活還是會以家人為重，但我維持熱度的方式是偶爾來點兩個人的小約會，暫時讓彼此脫離爸爸媽媽的角色，回歸到戀人的狀態，讓彼此的感情更加甜蜜。」此外，即使感情已經穩定，還是不能夠忘記感激對方的付出。

老公對妳做過最貼心的舉動？

印象很深刻的就是在我生產的時候對我無微不至的照顧，因為大家都知道杰倫有僵直性脊椎炎的問題，但那時候我生產完的那段期間，他每天就睡在用椅子搭起來的床上，只為了就近照顧我，這件事情我一直都覺得很感動。

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情侶或夫妻難免會遇到不開心的時刻，吵架的時候怎麼處理？

第一步一定要先冷靜，因為當兩個人情緒都很激動高昂的當下，很容易脫口而出不好聽的話，但這些傷人的話語一但出口後就來不及收回來了，因為情緒很容易矇蔽掉自己的一些想法，所以我認為不管是夫妻、情人、父母或是好朋友間都一樣，遇到吵架的時候，先讓彼此冷靜很重要。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：如何維持愛情的熱度？昆凌分享幸福祕訣】