【娘娘收兵】韓國綜藝節目《Running Man》最近訪問了2,040位男女，找出了5個「讓男生產生『對方喜歡自己』錯覺的行為」，男主持金鐘國、劉在石似乎有不少產生錯覺的經驗，立即就能猜出答案。到底那些行為會被男生誤會呢？

曖昧讓人又愛又恨。（《逃避雖可恥卻有用》劇照）

友達以上，戀人未滿的曖昧時期讓人又愛又恨，偶爾出現怦然心跳的時刻，卻又因為這種不明所以的關係而患得患失，似是了解卻又猜不透對方的心思讓人心癢癢。可以突破曖昧期固然是好事，最怕是戳破以後，由始至終只是一場單方面的美好臆想，對方那些似是表達好感行為只是你的過份解讀。

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有時候男生也會「想太多」

身邊有不少「傻大姐」型的朋友，率直、無機心，身邊總是不乏朋友。他們與朋友相處直來直往，即使是異性朋友也相處得毫不避忌，不經意的身體接觸、天天ＷhatsApp、過於頻繁的單獨約會，身邊其他朋友開始覺得你們是公認的一對，當對方以為兩人可以進一步時，她卻說一句「你誤會了」。她們堅信男女之間有「純友誼」，內心也真的只當對方是純然的朋友，是不懂得為關係設立界線，還是沒嘗試處於對方角度去看。

男生也會想太多，特別是身體接觸、經常單獨約會等。（《德魯納酒店》劇照）

笑容易被誤會 宋智孝也中伏?

況且，「想太多」並不是女生專利，男生也會胡思亂想，尤其面對有好感的女生，他們更容易因為對方一兩個不經意的小舉動，心中因而泛起漣漪。宋智孝在《Running Man》中分享，當與其他男生碰到面時，為免尷尬而微微一笑，但對方卻誤會自己。後來細心一想，才醒悟那些似是而非的行為不過是一連串的美麗誤會，有時候與其沉溺於「估估下」的曖昧期，不如趁早戳破，問清楚對方，不用等到真心錯付時，才埋怨一臉懵然的對方。