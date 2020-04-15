有些人選擇另一半時是外貌協會，有些人卻希望另一半相貌平平，因為總覺得帥哥天性就是花心。男神吳彥祖與模特兒Lisa.S由相戀到結婚一起走過18年，一直都保持零緋聞，適逢結婚10週年，他在社交平台上放閃感激太太，足見兩人感情恩愛。然而，兩人原來也有「老夫老妻」常見的缺乏性生活情況？

一支搓手液竟讓男神吳彥祖對自己的性生活有感而發？（IG@thatdanielwu）

搓手液男神自揭性生活不滿足？

疫情影響下，與朋友之間的話題離不開抗疫用品如口罩、消毒用品，吳彥祖日前也在Instagram上傳酒精搓手液，包裝上有一句另類的宣傳標語「Maybe You Touched Your Genitals」，意思是摸完生殖器官後可以用此搓手液消毒。幽默的宣傳方式在疫情中為人送上一點歡笑，但吳彥祖卻言結婚10年，性器官是自己全身最乾淨的地方。有人留言問為何結婚後性器官可以保持「乾淨」，吳彥祖直言「Lack of use」（很少使用），一句回覆讓人有無限「遐想」，猜測他與太太Lisa.S缺乏性生活，不少網民搞笑留言「暴殄天物」、「老婆Lisa表示：拒絕回應」。

吳彥祖與Lisa.S常常在社交平台上放閃：

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調查指外貌與性慾無關 男生最易被ＯＯ撩起性慾？

即使另一半有男神或女神般的外貌，也不代表性生活美滿。不論在廣告或劇集，「6塊腹肌」、男神外貌常常都是性暗示的投射，但在現實中，外貌在床上卻不代表一切。2018年曾有性玩具零售商做過一項調查，就「如何挑起性慾」訪問了2000名受訪者，發現外貌身材與性吸引力無關，而是與行為有關。結果顯示，不論對男女而言，「親吻頸部」是最能挑起性慾，其次就是話語如「I like that」（我喜歡這樣），這樣的話語其實變相就是對伴侶的認可，也可以讓對方知道自己在床上的喜好，其他如好聞的體味、感覺被認同也會讓人「想入非非」。另外，也有46%受訪者表示在床上使用情趣玩具可以增加性慾。

然而，調查也看出男女對床事的看法大不同。

76%男受訪者表示口交最能引起他們的性慾，但只有56%女受訪者認為口交能挑起自己的性慾。而更「重口味」的肛交，有半數以上（52%）男性認為可透過此撩起性慾，相反的是，57%女受訪者認為此完全不能挑起自己的「性趣」。性愛除了講求「人和」，還要講究時機，此調查發現性慾最旺盛的年齡是37歲，而性慾望最高漲的時間是下午2點多，可惜是這段時間大部分人都在上班工作。

時機和環境或許未能完美配合，但調查也指出以下會減低性慾的行為，下次與伴侶親熱時不妨留意一下。

【點圖即看】「一秒熄火」減低伴侶性慾行為＝＝＞

參考資料：《Best Life》