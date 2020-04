有些人選擇另一半時是外貌協會,有些人卻希望另一半相貌平平,因為總覺得帥哥天性就是花心。男神吳彥祖與模特兒Lisa.S由相戀到結婚一起走過18年,一直都保持零緋聞,適逢結婚10週年,他在社交平台上放閃感激太太,足見兩人感情恩愛。然而,兩人原來也有「老夫老妻」常見的缺乏性生活情況?

一支搓手液竟讓男神吳彥祖對自己的性生活有感而發?(IG@thatdanielwu)

搓手液男神自揭性生活不滿足?

疫情影響下,與朋友之間的話題離不開抗疫用品如口罩、消毒用品,吳彥祖日前也在Instagram上傳酒精搓手液,包裝上有一句另類的宣傳標語「Maybe You Touched Your Genitals」,意思是摸完生殖器官後可以用此搓手液消毒。幽默的宣傳方式在疫情中為人送上一點歡笑,但吳彥祖卻言結婚10年,性器官是自己全身最乾淨的地方。有人留言問為何結婚後性器官可以保持「乾淨」,吳彥祖直言「Lack of use」(很少使用),一句回覆讓人有無限「遐想」,猜測他與太太Lisa.S缺乏性生活,不少網民搞笑留言「暴殄天物」、「老婆Lisa表示:拒絕回應」。

吳彥祖與Lisa.S常常在社交平台上放閃:

+ 2

調查指外貌與性慾無關 男生最易被OO撩起性慾?

即使另一半有男神或女神般的外貌,也不代表性生活美滿。不論在廣告或劇集,「6塊腹肌」、男神外貌常常都是性暗示的投射,但在現實中,外貌在床上卻不代表一切。2018年曾有性玩具零售商做過一項調查,就「如何挑起性慾」訪問了2000名受訪者,發現外貌身材與性吸引力無關,而是與行為有關。結果顯示,不論對男女而言,「親吻頸部」是最能挑起性慾,其次就是話語如「I like that」(我喜歡這樣),這樣的話語其實變相就是對伴侶的認可,也可以讓對方知道自己在床上的喜好,其他如好聞的體味、感覺被認同也會讓人「想入非非」。另外,也有46%受訪者表示在床上使用情趣玩具可以增加性慾。

然而,調查也看出男女對床事的看法大不同。

76%男受訪者表示口交最能引起他們的性慾,但只有56%女受訪者認為口交能挑起自己的性慾。而更「重口味」的肛交,有半數以上(52%)男性認為可透過此撩起性慾,相反的是,57%女受訪者認為此完全不能挑起自己的「性趣」。性愛除了講求「人和」,還要講究時機,此調查發現性慾最旺盛的年齡是37歲,而性慾望最高漲的時間是下午2點多,可惜是這段時間大部分人都在上班工作。

時機和環境或許未能完美配合,但調查也指出以下會減低性慾的行為,下次與伴侶親熱時不妨留意一下。

【點圖即看】「一秒熄火」減低伴侶性慾行為==>

參考資料:《Best Life》