39歲的金剛雖然在熒幕前搞笑，在私下卻是名副其實的「愛妻號」，去年公開與台灣藝人梁云菲（Nana）蜜運中，之後同居不時分享甜蜜生活放閃，更直言視彼此為結婚對象。日前，兩人卻突然宣布分手，金剛在Instagram上傳一張黑白潛水照，加上一句「R.I.P」，暗示舊情已逝，讓粉絲都很錯愕。

金剛上傳黑白照宣布分手。(ig@aloha6969)

在旁人眼中，兩人似乎是「無預警」分手。不久前，金剛與Nana還齊齊上台灣綜藝節目《大明星小跟班》分享戀愛點滴，過去金剛偶爾傳出負面新聞，粉絲及身邊人都勸Nana不要跟金剛在一起，她還霸氣護愛「不管這些緋聞是真是假，反正是我的選擇」。而在節目上，她更大讚外表粗獷的金剛，其實鐵漢柔情，十分疼愛自己。

金剛與梁云菲均愛潛水，二人不時放閃，可惜此情不再。(ig@aloha6969)

煮飯、洗碗、洗頭，曾經他如此寵溺她......

兩人交往後便一齊生活，Nana坦言金剛對自己照顧周到。近乎全部家務都是由金剛做，煮飯、洗碗、洗衣服、餵貓，就算Nana主動提出要幫忙，他都會拒絕。Nana更在節目上直自己很懶又討厭洗頭，自從同居後，「自己一次頭都沒有洗過」，每次都是由金剛幫她洗頭。不僅在生活上照顧周到，當Nana需要陪伴時，他也會立即出現，Nana受訪時提及一次到日本出差，與廠商之間有點不愉快，金剛立即訂機票飛到當地安慰她。原本不解浪漫的金剛，在重要節日也學懂為喜歡浪漫女友預備驚喜。當他許諾兩年內娶Nana時，不少粉絲都覺得會成真，因為兩人的關係，看起來如此「完美無瑕」。

金剛與梁云菲雖年齡有一段差距，兩人不避嫌曾經一齊上節目曬恩愛。(IG@aloha6969)

恩愛背後分歧一直都在

在不知內情的大眾眼中，金剛與Nana這段關係，大多數人都會覺得他是付出一方，她則是受寵一方。分手之後，Nana把IG上的合照都刪掉，堅定表示不會復合，之後，Nana在Story上傳與異性朋友的合照，又被大眾解讀為她有新歡，自然有人會將矛頭直指女方，批判她「不懂珍惜」，不僅是Nana，即使是普通人分手後也可能會如此被指控。人人都以為金剛是突然「被分手」，對於分手的理由，兩人都從來沒有明確談及，但Nana否認突然提出分手，並指分歧一直存在，她有多次提及兩人之間存在「情緒勒索」的問題，並且暗示自己受盡折磨。

金剛的Instagram仍佈滿與Nana的合照，似乎仍未能放下：

+ 5 + 4 + 3

一味付出是種情緒勒索？

有時候，在關係中一味付出，是沉重的負擔，也是無形的傷害。情緒勒索（Emotional Blackmail）一詞由美國心理學家Susan Forward在1997年提出，常見於親密關係中，意指勒索者間接或是直接地威脅另一方，讓對方順從自己的要求。這種威脅不一定是顯然易見，大多都是「隱性」的情感勒索，有時甚至連勒索一方也是無意識地進行「情緒勒索」的行為。

金剛無底線的付出，可能會為對方帶來壓力？(IG@aloha6969)

過份強調你是「唯一」、照顧非常周到 也絕不健康？

為另一半「無底線」地付出，外人眼中是浪漫，但只有身在其中者才能感受那份壓力。有時看似溫柔無害的字句和行為，其實也是種「威脅」，默默操縱關係。「我這樣做是為你好…」、「我為你付出這麼多……」，又或者無需言語，只是一味地付出，單方面地做認為是為對方好的事，其實某程度就是不斷勾起對方責任心、愧疚感，讓對方要付出「同等」的愛、不許對方做任何逆自己意的事、不允許對方離開自己。

兩性專家Amica Graber在外媒《Bustle》報導情緒勒索者會想盡辦法滿足你，但那些看似「無私」的行為其實都不是無私，他們會不斷重覆提及「為了哄你開心所作的犧牲」，在兩人吵架時，也會重提他的付出，讓你感到內疚。

除了一味付出，根據《Bustle》的報導，以下行為也是無形的情感勒索：

+ 6 + 5 + 4

希望寵愛另一半其實合情合理，也沒有對錯之分，只是記得要為彼此留點「喘氣位」，適時讓對方也「付出」一下，這樣關係不但走得長遠，或更有情趣。

參考資料：《Bustle》