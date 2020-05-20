《夫妻的世界》大結局日前播出，由朴海俊、金喜愛、韓素希主演，雖然與被稱為「爛劇」的英版原着《Doctor Foster》結尾不一樣，但看畢後觀眾反應依然兩極，有人對開放式結局感滿意，但也有觀眾直言劇集「爛尾」。為結局留白，讓不少觀眾直言看完之後「很空虛」，其實細心一看，各人都放下前塵往事和執着，作出忠於自己的選擇。

作為事業女強人的金喜愛，面對一直依靠自己的出軌丈夫朴海俊，理應可以灑脫離去，卻以一句「結婚並沒有那麼簡單，不是賭注下完，就能離開走人的遊戲」，考量已久，才決意離婚。朴海俊與韓素希再婚，各人理應展開新生活，然而，十多年的婚姻欲斷難離，看着前夫落魄，她還是會同情。劇中的女配角高藝琳（朴善英飾）與金喜愛面對同樣處境，以為對多次出軌的孫在赫（金永敏飾）早已心死，但因為對方甜蜜攻勢，讓她萌生重修舊好的念頭。

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面對出軌的伴侶，金喜愛選擇報復，藝琳選擇嘗試原諒，兩個截然不同的選擇，但最後，她們都選擇放手，放過自己，真正釋懷，她們才能得到解脫。

*以下內容含有劇透*

失去才懂珍惜是男人本性？

藝琳和在赫最終沒有大團圓結局，而是成為兩條沒有交點的平行線，讓不少觀眾大感遺憾。

全因在赫與李泰伍（朴海俊飾）不一樣，他在離婚之後立即意識到自己早已習慣了藝琳在身邊的生活，應驗了「男人要失去才懂得珍惜」的俗套真理。他開始重新追求藝琳，即使屢屢被拒絕、被冷待，他也沒有放棄。因為相親而結婚的他們幾乎沒有談過戀愛，於是他希望退回變成戀人，燃點從來沒有過的心動感覺。

劇中在赫一角曾經很花心，與金喜愛發生過關係。（《夫妻的世界》劇照）

藝琳一向是賢惠的家庭主婦，離婚後決定「叛逆」一下，不打掃、不煮飯，看到亂成一片的家，從來不做家務的在赫他為她收拾乾淨。他變得截然不同，為藝琳親手下廚、陪她去看自己毫無興趣的歌劇、在她經痛的時候，送上一盒她最愛的Tiramisu，看似細微的舉動，藝琳看在眼裏卻十分感動，也一步步讓她重拾對愛情的信心，而觀眾也期望這對夫婦能破鏡重圓，重新走在一起。

我一直會懷疑你，很不安，不管再怎麼努力還是會想起來，我還是沒辦法原諒你，有時候想還不如恨你會比較好。但因為我愛你，我很確定我愛你，所以我的心情越來越像是活在地獄裏，如果我一直這樣下去怎麼辦？最後還是沒有辦法原諒你，一直有心結，一輩子折磨你怎麼辦？ 藝琳

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不安感充斥再愛也回不去了？

過去一直以丈夫為重的藝琳，離婚了，卻依然愛着對方。於是，她嘗試放下過去，重新接受在赫。經歷過婚姻卻從未戀愛過的兩人，做盡過去不曾做過的浪漫事，兩人都很珍惜這段失而復得的愛情。他們對好友宣布再婚，得到各人的祝福，當觀眾都以為藝琳已經盡釋前嫌，兩人會愛得比過去更甜蜜，其實她的心結仍在。

愛情最痛苦，是你以為過盡千帆還是無法原諒曾傷害你的那個人，最終也無法在一起。（《夫妻的世界》劇照）

藝琳與在赫深愛着彼此，她也明知浪子回頭的在赫終於懂得珍惜自己的好，不會再次背叛自己，可是被多次欺騙的她，始終無法抑壓內心對關係不信任。她以為自己痊愈了，也希望自己痊愈了，現實卻不如人意。當她看到在赫講電話時，還是不其然會聯想對方是不是再次出軌，於是她在晚上偷看在赫電話，才發現自己誤會了對方，她難過地向在赫坦白：

我以為我好了，都已經過去了，我也知道你不會再那樣了，我都知道，但其實我一點也不好。

一字一句讓人心酸，關係中的安全感殆盡，即使再深愛對方，你也無力去愛，因為多疑、不安會逐漸掩蓋愛意。結局不似預期，藝琳與在赫分開了，在赫雖然心裏還有她，但也開展了新戀情，而她開了一間小小的咖啡廳，尋找婚姻以外的生活意義，在寫給金喜愛的信中直言「我不後悔我的選擇，我正在努力讓自己不後悔，畢竟生活是自己選擇的。」

藝琳最後選擇開咖啡廳，過新生活。（《夫妻的世界》劇照）

他們的結局看似不是「Happy Ending」，但現實從來就不如童話，況且勉強維繫，最後也未必能換來好結果。倒不如誠實面對自己的傷痛，給予自己時間，傷口終有一天會癒合。