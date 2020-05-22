50歲的鄭嘉穎與28歲的陳凱琳(Grace)上年2月誕下兒子鄭承悅（Rafael Cheng），不時將家庭照高度放閃。日前二人趁「520」浪漫的日子，於Instagram宣布Grace懷了第二胎的消息，引來網民祝福恭賀！鄭嘉穎曾經緋聞多多，自從認識Grace後，這位情場浪子終於收心養性，為了愛妻180度轉變！其實圈中尚有3位昔日花心男一樣在婚後，變成一心一意的好老公、好父親。

鄭嘉穎每次合作都有緋聞女友？三個收心養性的特徵

鄭嘉穎過往的愛情史相當豐富，曾與多位女星傳出緋聞。他年青時以歌手身份入行，曾經大方公開承認與王馨平拍拖，可惜六年感情最終結束。之後，他都將感情事保持低調，選擇發展地下情。

鄭嘉穎1993年出道於香港樂壇。女歌手王馨平曾稱二人感情為「一生中最美好的回憶」。（Instagram@kevincheng_official）

鄭嘉穎的演藝事業令他名氣大增，亦人紅是非多，經常被指戲假情真，緋聞陸逐傳出。鄭嘉穎的緋聞女友包括鄧萃雯、苟芸慧、曹敏莉、陳敏之、劉詩詩、胡桑等等。其中他與周麗淇曾經地下情，卻同時間傳出與佘詩曼暗中噠着。由於他的緋聞太多，一直被指為花心男。

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港姐冠軍出身的陳凱琳，不只是公認的美女，更加性格開朗，而且有家底，條件相當優厚。難怪鄭嘉穎與她一起合作《彊》時，都被她深深吸引。這一次，鄭嘉穎找到了對的人，對於感情的態度都變得成熟，更為她破例放閃，改掉許多壞習慣，包括以下三點表現出收心養性！

1. 開IG 大方放閃 將愛人私有化花心男為了物色其他女生，通常都不願意公開關係，更不會高調放閃。不過鄭嘉穎為了將Grace私有化，都大方承認戀情，更加無畏與Grace歲數差距22年，勇敢面對外界的冷言冷語。在婚後，他比以往更加願意將私生活向外界分享。他亦因為Grace的話，而開了Instagram，將生活家庭照放閃。

鄭嘉穎與陳凱琳拍拖3年後，於2018年8月在印尼峇里島舉行婚禮。（Instagram@ghlchan）

2. 為愛改變：戒煙、戒蒲和戒粗口從前的鄭嘉穎個性十分大男人，而且亦會食煙、飲酒和去酒吧。自從與身為基督徒的Grace一起之後，他明白要維繫感情就必要拉近二人的距離，因而跟隨Grace返了教會，亦都信主了。鄭嘉穎不只對Grace細心體貼，更加改掉壞習慣，一心戒煙、戒蒲和戒粗口。愛一個人，當然想在他/她心中保持好形象，更不想令對方失望。鄭嘉穎主動改了自己的缺點，希望自己變得更好。

陳凱琳曾為鄭嘉穎回應：「佢都知我有信仰，好自然，佢都會想了解我嘅信仰係點，我問過佢，佢都係好舒服地、自然地同我一齊返教會，所有嘢都係好自然發生。」（Instagram@kevincheng_official）

3. 有結婚打算男人一旦對戀情有了信心，都會默想未來的計劃。鄭嘉穎曾在婚禮誓詞說過：「10年前，我曾與媽媽說過我大概都不會結婚了，直至遇上陳凱琳，一切都變了！」鄭嘉穎被Grace的信念影響，終於萌生結婚、組織家庭的想法，更加在機上向她求婚。他又明言：「你帶俾我既喜悅快樂，係從來未試過，你令我想組織家庭，同你拍拖1年左右就向你求婚，但當時時機未成熟要等到今年，多謝你答應嫁俾我，無論以後條路係點，我哋一齊行落去，我會照顧你一生一世，I love you so much！」

鄭嘉穎與陳凱琳早前5月20日宣佈要迎接家中的第4位小成員！（Instagram@ghlchan）

郭富城曾緋聞女友眾多 為方媛罕有放閃：「這樣開車要慢一點」

54歲的郭富城貴為天王，當然艷福無邊，就連緋聞都一樣滿天飛，更加跨越國際。他曾經與葉蘊儀、梁小美、袁潔瑩、鍾麗緹、朱茵、Amanda S、張柏芝、藤原紀香、李冰冰等等女星傳出戀情，簡直是巨星界的情場浪子。郭富城與熊黛林相戀七年，其間一直離離合合，最終2013年宣布分手。有指郭富城與苟芸慧劈腿，當時郭富城曾爆出「鞋子論」而被受輿論！

【點撃看】穿了7年的「鞋子論」？苟芸慧暴肥全因情傷？

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郭富城與小他22歲的內地模特兒方媛拍拖後，曾高調放閃二人車廂牽手照，更說；「這樣開車要慢一點」掀起一時熱話。（郭富城＠微博）

郭富城與小他22歲的內地模特兒方媛拍拖2年，就奉女成婚，上年二人再延下幼女。之前《鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》中，郭富城的愛妻方媛及大女兒Chantelle都出現在後台，亦首次公開亮相。郭富城徇眾傳媒的要求走近妻女。他一見愛女就立即笑容滿臉，就抱緊她。郭富城的眼神中充滿父愛，場面溫馨。當有了自己兒女，有一個父親的身份後，男人因為家庭的責任就會慢慢成熟、變得定性。

郭富城抱起愛女，甜絲絲的笑起來。(01眾樂迷/葉志明攝)

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陳山聰曾為錢棄糟糠？如今再婚為愛踏實！

陳山聰曾經被指棄糟糠前妻，力追富商何鴻燊的三房女兒何超雲。2011年初，陳山聰與富商何鴻燊的三房女兒何超雲多次傳出緋聞，不過當時二人卻否認關係。其間，陳山聰竟然被爆出與一起10年的女友楊渡萍Ponny早就結婚，疑有一腳踏兩船。之後陳山聰不只承認二人的婚姻，更表明早於2010年底，辦理好離婚手續。不過陳山聰在感情中，性情大變，二人最終分手結束2年情，形象曾一度大跌。

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陳山聰的現任愛妻Apple是個圈外人，為人低調踏實，卻對陳山聰無微不至。陳山聰揚言過十分感激Apple一直的支持，因為是Apple陪他走出人生的谷底，他因此變得更加一心一意，有了組織家庭的目標。為了Apple不會變成高齡產婦，所以拍拖5年後，決定正式結婚，及早「造人」。今年情人節亦在Instagram上宣布太太懷孕的喜事！

陳山聰與Apple拍拖就一直感情穩定，上年11月於假香港西九龍W Hotel舉行婚宴。（Instagram@joelshanchung）

陳冠希愛女成狂！慈父形象為「淫照風波」洗底？

2008年的不雅照片事件，陳冠希(Edison)與女藝人的淫照，當中更有性交及裸體的照片，436張的淫照統統被上載到網上，即時廣泛流傳，更加引起全城嘩然，轟動整個娛樂圈。當中涉及淫照事件的女藝人鍾欣潼、張柏芝、陳文媛、顏穎思、陳思慧、陳育嬬及圈外的楊永晴。

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有傳當時Edison與陳文媛拍拖時，就踏上鍾欣潼，一腳踏兩船。陳冠希的形象即時崩解，被標上淫穢、性慾太強、玩世不恭的負面形象。之後他再召開記者會承認拍攝但沒有公開相片的意圖，陳冠希向被裸照事件牽連的受害者及社會公眾道歉，宣布退出香港娛樂圈。

陳冠希與中國最強超模太太秦舒培經常 一同出席時裝展活動。(Instagram@edcee3000)

2017年陳冠希與中國最強超模女友秦舒培結婚，二人育有一名女兒Alaia。陳冠希成家立室之後，真的收斂了從前的火爆脾氣，學會忍耐，不再易怒。他時常與愛妻穿上情侶服，發放恩愛合照。

Alaia如今3歲，Edison都經常陪她身邊，看她一天一天的成長。(Instagram@edcee3000)

Edison不只變成了寵妻的好男人，在愛女出生之後，Alaia成為Edison的掌上明珠。充滿父愛的Edison更會稱呼她為天使、公主，亦經常將愛女的照片上載到Instagram放閃，他深知大得快，把握Alaia成長的時光，曾經上載Alaia的照片，表示：「TIME IS THE MASTER(時間就是主人)」。Edison有女萬事足，愛女的眼神都盡顯父愛。果然女兒是爸爸的前世情人！

昔日未定性的花心男經歷過一段段的感情，在傷害與被傷害之中也許學懂愛人的道理，畢畢竟累了都會想停下來，只在乎是否在對的時間遇上合適的人。

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