新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐美國,疫情持續擴大未受控,總統特朗普(Donald Trump)針對疫情施政的工作當然都引起不少的爭議。身為美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普(Melania Trump)一直被外界印象為冷漠、嚴肅、沉鬱,與人民充滿疏離感。不過今次疫情之下,Melania Trump為美國抗疫工作付出一份力,重整美國第一夫人的形象,雖然經常與特朗普唱反調,但實際彌補了丈夫的不足,同時展現3個賢內助的關鍵 !

梅拉尼婭Melania Trump是美國總統特朗普Donald Trump的第三任太太,模特兒出身的她在婚後才有美國戶籍,翌年生下兒子巴倫·川普(Barron Trump)。(Instagram@flotus)

【NO.1 關懷體恤前線】梅拉尼婭聲援前線 專注防疫!

疫情期間,身為美國第一夫人的梅拉尼婭,積極支持防疫工作及責任。日前,梅拉尼婭在Twitter上載觀看美國空軍在城市上空飛行的照片,以向這個全球疫情最嚴重國家的第一線工作人員致敬。她表示:「自豪地看到#美國堅強(AmericaStrong)今天在華盛頓特區以一種壯觀的低空編隊飛行,向我們的醫療保健及前線工作人員致敬。感謝@美國空軍雷鳥和@藍天使這種團結的美好展現。」

Proud to see the #AmericaStrong salute to our healthcare & frontline workers with a spectacular flyover today in Washington, D.C. Thank you to the @AFThunderbirds and @BlueAngels for this beautiful display of solidarity. pic.twitter.com/W5uyfrtWOz — Melania Trump (@FLOTUS) May 2, 2020

根據《美聯社》報導,梅拉尼婭認為醫學界已經超越了保護美國人的健康的範疇,所以她向10個州的醫院發送毯子,帽子和其他禮物,送給醫護人員及患病的兒童。當時她表示:「這些禮物只是我感謝他們在這個需要的時候的勇氣和領導能力的一小部分信物。」這段時間,梅拉尼婭一直都在社交媒體上感謝醫護人員、呼籲民眾透過視訊與親友互動、及給予學生教育資源等。

早前復活節,原本有一個滾彩蛋活動,不過負責統籌的梅拉尼婭認為現時美國人的健康和安全為首要考量,尤其是現在。所以她決定取消白宮草坪滾彩蛋,都深感遺憾。

我們需要在短期內做出艱難決定,確保長期的國家健康。在此期間,我鼓勵所有人聽從各州和地方官員的建議,遵循疾病管制與預防中心頒布的防疫指南,協助保護每個人的健康和福祉。 美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普(Melania Trump)

雖然活動取消,不過大會卻安排一個可以網上下載的彩蛋圖案,讓市民一同剪下來,貼在門窗上,將心意寄贈給,以散播復活節精神和歡樂。疫情之下,美國第一夫人梅拉尼婭依然將温暖和愛傳給人民,建立良好的形象,以身體力行表示共度患難。

【NO.2 抗疫同一陣線】戴口罩!與特朗普唱反調 急救公關災難彌補不足

早於4月3日美國疾病控制和預防中心(CDC)建議民眾,在公共場所戴上布口罩或是遮住臉部,防止新冠病毒傳染。不過總統特朗普竟然在公開場合,曾表示:「可能很好,但這是自願的,我不會這麼做。」特朗普沒有支持CDC的防疫建議,當然引起公關災難,受國際關注!

4月3日,美國疾控中心才發布指導意見,要求在公共場所佩戴布口罩以減少傳播。過總統金很Donald Trump快就表明立場,表示不支持 一(截圖於FOX 10 Phoenix @ Youtube Channel)不。

身為美國第一夫人的梅拉尼婭馬上臨危救急,她於社交媒體表示:「我希望每個人都與社會保持距離,並戴好口罩。 #COVID19是一種可以傳播給任何人的病毒。」她之後亦有影片,以及一張戴上口罩的照片,來表示:「隨着疾病控制和預防中心(CDC)持續研究COVID-19的傳播,他們現在正建議大家在難以維持社交距離的公共場所戴上口罩。」以大力支持CDC的防疫措施亦提醒市民要記得,保持社交距離的重要性。梅拉尼婭的貼文一出,就被指與特朗普唱反調!

(instagram@flotus)

之後總統特朗普亦有回應,更改戴口罩的意見。《美國有線電視新聞網,CNN》報導指,總統特朗普於新聞簡報會上時,就被問到有關事件。特朗普:「這很好,不是嗎? 那是她的感受。」特朗普說:「她認同要戴上口罩的建議,是的,她會,很多人都會。容我再說一次,這是個建議,我也瞭解這樣的建議,我覺得這建議沒有不妥之處。」

在2017年復活節,美國總統特朗普Donald Trump在國歌時忘了舉手敬禮,美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)即時輕推提醒!(@realdonaldtrump)

可能很多人認為支持丈夫的意見,與他立場一樣就是好的賢內助,但是她的表現卻告知這絕對不是!當丈夫有所不足,應該第一時間提醒以及幫肋,及早彌補不足。但是身為總統夫人,是代表着國家的,確實應該與CDC的立場一致,以表示最高負責人的態度,會全力支持國家的防疫工作。

【NO.3 以身作則】第一夫人不慶生?與國民共患難 !

其實梅拉尼婭與特朗普的夫婦感情一直被網民討論,二人曾被媒體拍攝到,特朗普只給自己打傘而不顧妻子淋雨,又有網友開玩笑,形容梅拉尼婭就是「被困在白宮」,網友更加在社群網站發起關鍵字「釋放梅拉尼婭」(#FreeMelania)。當時CNN記者凱特‧班尼特出書有關第一夫人梅拉尼婭:「自由的梅拉尼婭外傳」《Free, Melania: The Unauthorized Biography》,有關她在白宮內的經歷!縱然外界看得出二人關係藏暗湧,但梅拉尼婭仍與特朗普出席活動,更用各種方法令特朗普收歛低調,以身作則鼓勵民眾留在家中。

美國總統特朗普Donald Trump與美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump) 合力種樹。(Instagram@flotus)

別以為出席活動沒大不了!她這些言行好比過千言萬語,這是最直接的表示二人感情穩定,她會在總統的背後支持。只要她坐穩美國第一夫人的寶座,可以逃避流言蜚語,以定民心!

Happy Birthday to Melania, our great First Lady! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

早前梅拉尼婭的生日(4月26日)都故意留在家中,與丈夫低調地留在白宮慶祝生日,沒有因為美國第一夫人的身份而大肆慶祝。不過可惜網民對梅拉尼婭的回應依然兩極,依然有人認為她無法取代前美國第一夫人?

美國第一夫人梅拉尼婭積極支援美國的防疫工作,讓人民能夠感受當中的關懐,以提升人民共同對抗肺炎的團結性。她平日謹言慎行,態度樸實,表現了美國第一夫人的大體,擔當好一位賢內助,做到與丈夫美國總統一起分憂,和人民一起共度難關!

