性愛教室│6種帶氧運動提升性功能、性慾、持久度　凱格爾助高潮

規律運動對健康有益已經是老生常談，因為運動不僅能降低慢性病的罹患率，還能夠提升性生活的品質，不少研究都指出，規律運動會降低男性勃起功能障礙的機率，也能降低女性性功能障礙的風險，除此之外，《性醫學雜誌》(The Journal of Sexual Medicine)的研究還發現，強度高的有氧運動，更能夠增進男女的性功能、性慾和耐力。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

運動助性愛 男女都有效

現代人多是坐式生活型態，這樣久坐少動會導致肥胖(Obesity)等各種身體健康問題，而且根據性醫學專家羅倫史翠雀兒(Lauren Streicher)表示：「不論男女，通常愈健康的人性功能愈好，因為幾乎所有的疾病，都會影響到正常人的性功能或性興奮的能力。」

而運動是男性天然的威爾鋼，這點應該沒人會懷疑，不過對於女性來說，則較少人談論，其實根據性治療師蘿拉博曼(Laura Berman)解釋：「任何有助於心血管功能的方式，都能有助於性愛的反應和感受，血流和血管愈健康，性興奮的反應就愈佳。」除此之外，博曼也提到，血流是女性性興奮或高潮的關鍵，充足的血流會增進性器的充血、刺激感和潤滑程度，對整體性生活當然大大加分，因此所有增進心血管健康的方法，都能有效為性愛加分，當然，有氧運動更是最佳方式之一。

6種有氧運動提升性能力

有氧運動除了能提升力量、柔軟度和耐力之外，也能提升性生活品質，以下將為您介紹6個能夠幫助性愛的運動。

▼▼按圖放大看哪6種有氧運動▼▼

+ 5 + 4 + 3

▼▼【相關文章．按圖率先預覽：【性愛教室】13個女生愛愛時要認清的事 多點性暗示、主動性

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

性愛不再減少！4招讓您愛愛次數往上加

缺少性生活～身體容易出現這5種問題

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：提升床上表現6大運動～男女都超有效】