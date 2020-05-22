【性愛教室】讓床事加溫　6個男女身體敏感帶：大腿內側最刺激

您曾有過無法成功撩倒另一半的經驗嗎？別擔心，您可能只是不知道或忽略了對方身體的敏感部位了，不管哪個男性或女性，都有他們的「弱點」存在。也就是說，刺激身體的其他部位，能幫您或對方更積極投入並享受性愛，以下列了6個男女身體敏感帶，一起來看看吧！ 文: Karin Kao 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

根據研究，60%的男性認為自己的私密處並不是最敏感的地方，脖子、耳朵和舌頭反而是能讓男性興奮的部位。

▼▼按圖放大看哪6個最敏感的地方▼▼

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1. 脖子

脖子是神經分布最密集的部位之一。因此，突然撫摸對方的脖子，或是在脖子上輕輕吹口氣，都能讓對方顫抖，接著再用雙臂溫柔的擁抱對方，並用帶著輕微呼吸的吻激起對方性慾吧。

2. 耳朵

「攻擊｣男人的耳朵能帶給他絕妙的經驗。簡簡單單在耳邊輕聲低語就可以喚起他的性致，同時加上舌頭輔助，能讓對方情緒更激昂。用柔軟的語調，在對方的耳邊說些挑逗的話，接著加點舌頭運動來勾引對方吧。

3. 舌頭

深吻是激起男性欲望最好的方式，這點完全不令人意外。您需要交互運用不一樣的舌頭動作和不同的節奏，為即將發生的性愛加溫。一開始可以用自己的舌頭環繞對方的舌頭，或是輕輕吸吮他的舌頭。

除了上述3點，女性還有一些床伴應該注意的敏感地帶。

4. 嘴唇

在展開激情的夜晚前先來一段深吻吧，雖然這不一定是必要的浪漫例行公事，不過親吻是刺激女性嘴唇神經的重要方式。深吻產生的分泌物會影響全身，也會讓人感到愉悅。要開發女性嘴唇這個敏感帶，唯一的方式就是親吻。此外，舌頭、牙齒和手指也都能用來誘發對方身體產生相同的分泌物。

5. 乳頭

除了私處，女性最為人知的敏感部位就是乳頭，因為乳頭是女性皮膚最細緻的地方，因此男性需要知道如何有效的利用乳頭來喚起情慾。用手包覆乳房並溫柔撫摸，或用舌頭輕舔乳頭周圍的皮膚，能讓女性的身體慢慢變興奮，接著用嘴唇含住乳頭並輕輕用舌頭摩擦，然後再施加更多的力量以刺激乳頭，同時觀察對方的反應，有助於判斷這些細微的動作差異，能對對方產生什麼樣的效果。

6. 大腿內側

要是錯過大腿內側這個最敏感的部位，那可就犯了大錯了。刺激大腿內側最好的方式，是用手指或舌頭輕輕碰觸，讓血液流向生殖器官，如果能自然而然再進行口交，會讓對方更加享受。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：男女6大敏感帶～撩起性慾讓性愛加溫】