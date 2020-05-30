女生與心儀對象約會前總是心驚膽顫？害怕自己這個做不好、那個做不好？總是小心翼翼害怕説錯話？本應該是一場輕鬆歡愉的約會，最後卻搞得人累心更累……各位女生們打起十二分精神來，留意約會成功的7大關鍵，絕對會讓對方對你留下好印象，約會過後，100%會想再約你繼續發展！

女生約會時運用一點「小心機」，更能令男生對你的好感度大增。（tvN@FB）

#1 適當地打扮自己

初次約會切忌打扮邋遢或過分隨性，這樣會讓對方感覺你對這次約會並不重視，況且第一印象十分重要！當然，你也無須壓力過大，把自己打扮得過分花枝招展。穿上心儀的衣服，畫上妝容，給人舒適又賞心悅目的形象，第一次見就能留下好印象。衣服最好以舒適為主，這樣才能自在地享受約會，也能減低在男方面前出糗的機會。

女生在初次約會時要打扮一下自己以示尊重。（tvN@FB）

#2 做個「好奇寶寶」

你可能對電腦遊戲一無所知，或者對運動並不熟悉，展現旺盛的求知慾，讓對方感受到你對他充滿興趣，是拉近彼此距離的好方法。保持對新鮮事物的好奇心，帶著新奇眼光去看待任何事情，認真聆聽對方的分享與講解，也可以讓男方帶你去嘗試新事物，為下次約會鋪路！

約會時要認真聆聽對方説的話，保持禮貌與尊重！（tvN@FB）

#3 降低控制慾

就算你是一個控制慾很強的女生，在約會初期階段不要展現過多控制和强勢的作風，例如不要全權控制自己喜歡的約會的地點、餐廳及揀選食物等，最好要適當地展現「小女人」的一面。若有自己的看法可以理性地説出來一起溝通討論，但是不應該在約會期間指揮約會對象去做甚麼或者該怎麼做，否則會讓對方退避三舍！

有主見是好，但不要每事管。沒有一個男生會喜歡一個控制狂女生吧！（tvN@FB）

約會成功的其餘4個妙招：（點閱下圖查看）