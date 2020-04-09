韓劇《夫妻的世界》收視連連報捷，最新劇情發展是金喜愛飾演的正宮終於下定決心，向第三者韓素希和不忠丈夫朴海俊報仇，也讓不少觀眾覺得大快人心。金喜愛的強勢反擊讓韓素希無力招架，到底在12星座中，哪些正宮會讓第三者聞風色變？

52歲金喜愛終於決定報復25歲小三韓素希和朴海俊，狠心招數讓人大開眼界，到底在12星座中，哪些正宮地位難動搖？（《夫妻的世界》劇照）

出軌不倫的劇集，觀眾最期待的往往就是正宮反擊一刻，劇中的金喜愛雖是獨當一面的女強人，不論能力還是財力都比丈夫勝一籌，但面對不忠丈夫，她還是無法灑脫離場。一句「結婚並沒有那麼簡單，不是賭注下完，就能離開走人的遊戲。」道盡無數女人的唏噓，再強勢的女性，也總有迷茫脆弱的時刻。然而，即使你願意原諒變心的伴侶，他卻不一定會回頭。

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丈夫在情婦與正宮之間的猶豫不決，促成了金喜愛復仇的決心。對丈夫充滿愛意的模樣，因為發現對方外遇而哭哭啼啼的畫面不復再，三言兩語就讓第三者氣得發瘋，在丈夫面前柔情蜜意，其實暗地裏早已盤算如何讓對方身敗名裂，讓人不禁覺得認真復仇的正宮真可怕。現實中，哪些星座是最強正宮，在三角戀的角力中能笑到最後呢？

韓素希受不住金喜愛言語攻擊，氣得發瘋。（《夫妻的世界》劇照）

1.天蠍座

天蠍座可以算是「全能老婆」，既能把家中事務打理得井井有條，在事業上也十分拼搏，希望取得成就。當男生面對這般近乎完美的另一半，即使有婚外情，他也會感到痛苦掙扎，雖然對第三者有好感，但也捨不得離開老婆。因此，天蠍座的正宮位置坐得很穩，只有她受不了不忠丈夫離開，而丈夫絕對不會因為另一個人離開她們。

天蠍座家庭事業都能完美兼顧。（《夫妻的世界》劇照）

2.雙子座

雙子座變幻莫測，想法往往讓人猜不透，但這正正就是她們的魅力。即使結婚後與另一半朝夕相對，她們也不願生活一成不變，知情識趣的她們會不時為另一半送上小驚喜，重要節日也會悉心打扮，計劃約會。雙子座的另一半無時無刻都能感受到熱戀的感覺，因此，他們較少機會出軌，即使意亂情迷下「做錯事」，也會很快醒覺，回到魅力滿分的雙子座身邊。

3.巨蟹座

巨蟹座在12星座中除了是賢惠老婆的代表，也是受長輩喜愛的好「家嫂」，她們的「正宮」位置絕不容易動搖，因為背後總會有一大群親朋好友替她撐腰。巨蟹座一旦發現另一半出軌，自己未開口，已經有人會替她們抱不平，出口聲討她們的不忠伴侶和第三者。作為巨蟹座的另一半在四面楚歌的情況下，只能「屈服」做回她們的好情人、好情人。

第三者來襲，身邊親友都會替巨蟹座抱不平。（《夫妻的世界》劇照）

4.處女座

處女座是「嫁雞隨雞嫁狗隨狗」型的伴侶，她們願意為另一半付出所有，完美主義的她們對自己要求很高，無時無刻都在想如何可以讓另一半成為最幸福的人。當她們發現伴侶出軌時，不但不會責怪對方，反而會檢討自己的不足之處。看似「卑微」，其實更能讓偷情的另一半心生內疚，不忍離開她們。而不斷求進步的處女座，面對進擊的第三者，也可能激發她們前所未有的魅力，讓另一半刮目相看。