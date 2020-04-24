香港的人口密度高，每天上班下班，我們都穿梭在人來人往的車廂，忙碌的日程把生活填滿，工作做不完，身邊不缺朋友，但還是無法阻止孤獨感突然來襲。突如其來的空虛感，毫無來由，無法解釋，我們都要學習與這種突然湧上的情緒共處。到底在12星座中，哪些星座更容易感到孤獨呢？

我們總把一個人的孤獨程度和朋友數目掛勾，看起來獨來獨往，朋友不多，常常獨處的人必然是孤獨，相反，朋友很多，週末的派對飯局、社交活動多得應接不暇，他們就會連孤獨的時間也沒有。

在喧鬧的大城市生活，孤獨感還是會突然襲來。（《東京女子圖鑒》劇照）

孤獨感強不代表社交能力差

事實卻與之相反，BBC曾經在2018年進行一個名為The Loneliness Experiment的調查，訪問了55,000個不同年齡層的受訪者，結果指出孤獨感強的人社交能力並不差，反而他們更能將心比己，明白他人的感受。而喜歡獨處的人也不一定會感到孤獨，調查中有超過五分之四的人喜歡獨處，他們只是純然享受安靜自在的「Me Time」。然而，還是有三分之一的人表示長期一個人生活，就會更容易感到孤獨。

學懂擁抱孤獨，與之共存，是成長重要的一課。以下4個星座很容易感到孤獨，幸而，他們都把孤獨情緒處理得很好。

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