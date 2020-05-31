還記得年少時喜歡上那一個人，由真的有緣開始了的那一夜，你或許興奮得連睡也睡不著，翌早起床時就收到對方的訊息，但有趣的是彼此的關係都不同了，在那夜之前是朋友，表白之後是戀人。那時候，你一星期七天都想見到他，見多少次也不會厭，最甜蜜的是對方也是這樣子，那是戀愛裡最美好的一段最初，你喜歡他、他喜歡你，一想起這個人，你的心就甜蜜了，那是什麼？那就是心跳的感覺。

那一次太傷了，你不容許自己再陷入那一種境地，然而亦因如此，你難以再重遇那一種心跳的感覺。（《鬼怪》劇照）

到後來，你長大了，那個曾經令你心跳的人也消失在人海了。你才發現，這數年來的時間好像過得特別快，專注工作的你可能沒有太分神去經營愛情，有人來，亦有人去，最後你還是一個人生活。會悶嗎？有時候吧？然而你沒有太刻意去尋找愛情，甚或你偶爾遇見了有機會可發展的人，你心底裏的感覺也是有點跟從前不一樣的。怎麼從前你可以為了那位愛的人不顧一切，現在的你卻多了那麼多的顧忌？是因為人大了，你開始懂得更保護自己？那一次太傷了，你不容許自己再陷入那一種境地，然而亦因如此，你難以再重遇那一種心跳的感覺。可能是人大了，也可能是你不再懂得對人打開心扉了。

你以為只要把專注力放在其他的地方，例如事業、夢想等，你愛情裡的傷患就會自然的傷癒，結果時間證明了，你的傷痛並沒有埋口結疤。（《鬼怪》劇照）

那種心跳的確很令人懷念，現在回想起來，你都會淺笑，怎麼你那時候可以愛得如此不要臉？連放閃也放得如此公告天下，因為你擁有他真的快樂得很想告訴全世界，這與平日的你很不相似吧？不要緊，年少時我和你都也是這樣子，敢愛敢恨，才叫青春。只不過若然不能幸福下去了，你好像沒有太多的心理準備下就失去了那個人，你以為只要把專注力放在其他的地方，例如事業、夢想等，你愛情裡的傷患就會自然的傷癒，結果時間證明了，你的傷痛並沒有埋口結疤，而是以另一種方式沉澱了而已。

【按圖看】更多愛情金句，過去的經歷也令你往後失去了心動的感覺嗎？

你懷念你會對某個人心跳的自己嗎？

原來心跳感覺的本身，可能也只能經歷一兩次，到後來你多麼想重拾那感覺也好，你尋不回，只因不知不覺之間，你已經不是當天的自己了。

人大了，最難尋回的不是愛情。

而是心跳的感覺。