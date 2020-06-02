全國人大會議上月（28日）通過《全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案。「港版國安法」引起不少討論，日本著名藝人小泉今日子也在Twitter上表示有留意「港版國安法」的發展。80年代出道的小泉今日子與中森明菜、松田聖子齊被稱「最成功的三大超人氣女偶像」。

回顧她當年在《今夜不設防》可愛青澀的模樣：

+ 2

近年小泉今日子近年專注發展舞台劇事業，但當年紅到香港，更於1989年參加由黃霑、倪匡、蔡瀾主持的亞洲電視深夜清談節目《今夜不設防》。小泉今日子不僅歌唱事業出色，在演藝事業上也發展不錯，也是8、90年代廣告商的寵兒。她對於愛情的態度也讓人佩服，戀愛時投入全副心思，該放手時也能灑脫面對。而如今54歲的她，依然愛得轟烈。

現年54歲的小泉今日子，對愛情灑脫態度令人佩服。（《閨密食堂》劇照）

我離婚了，選擇和結婚同一天是決定讓彼此都展開新的人生，這絕不是令人傷心的消息，9年的婚姻生活，我們彼此都學到很多、成長很多。只是夫妻關係讓我們感到不自由，離婚代表了我們彼此決定要活得更自由。 小泉今日子

選「結婚紀念日」離婚：寓意新開始

縱然是當紅偶像，但對小泉今日子愛情而言似乎愛情才是生命中不可或缺的一環。她與前夫永瀨正敏因一同接受雜誌《ANAN》訪問而相識，兩人很快就墮入愛河，之後於1995年閃婚，小泉今日子婚後強調以「家庭為重」，曾經是娛樂圈中的模範夫婦。然而，兩人婚後數年卻多次傳出「婚變」，永瀨正敏被拍到搬離住宅。

點擊回顧小泉今日子的情史：

+ 5 + 4 + 3

灑脫放下 反而樂得自在

他們沒有勉強做對「假面夫婦」，反而在2004年2月22日，兩人的結婚9週年紀念宣布離婚，小泉今日子坦言選擇與結婚紀念日離婚是寓意讓彼此有個新開始。撕破臉分手的情節常常在娛樂圈上演，但更多的關係就如永瀨正敏和小泉今日子般，沒有誰對誰錯，有人明知感覺不對仍礙於多年感情和付出而不甘放手，有人卻選擇灑脫放下，反而樂得自在。而離婚也不是兩人關係的終結，離婚後，兩人保持朋友關係，更大方地在電影《每日媽媽》中飾演夫婦。

離婚後，小泉今日子仍大方與前夫合作。（《每日媽媽》劇照）

戀上人夫毀掉事業在所不惜

有人經歷過婚姻失敗後會對愛情退縮，小泉今日子卻一如以往般勇往直前。2006年，日本媒體拍到她和年紀比自己小20歲的龜梨和也約會，男方作為當紅偶像，其經理人公司「例牌」否認關係，但小泉今日子的經理人公司卻從未否認戀情，更毫不避嫌地出入彼此住所，但兩人最終還是分手，走不到最後。

【點圖看】小泉今日子年輕時的可愛模樣＝＝＝＝＞

+ 3 + 2

戀「已婚男星」事業形象插水 卻毫不退縮

小泉今日子與龜梨和也的「忘年戀」還未算轟動，她在2018年公開認愛已婚男星豐原功補，並坦言兩人已經同居，這一次，她為愛情毀掉了事業。她召開記者會，承認與豐原功補有「不倫關係」：「我與豐原是追逐同樣夢想的夥伴，如同報導所述，我們也是戀人關係，豐原有家庭，我也要再次向他的家人道歉。」

小泉今日子近年淡出幕前。（《監獄公主》劇照）

雖然豐原功補直說與妻子已經分居3年以上，但法律上仍是有婦之夫，兩人承認戀情後，小泉今日子的形象跌至谷底。她卻早已做好「一力承擔」的心理準備，退出合作了三十多年的經理人公司，自組工作室，逐漸淡出幕前。小泉今日子從未正面回應過不倫戀，只是在宣傳電影時留下一句「與其什麼都不做，之後才後悔，倒不如先做再說，即使失敗，也可以從中學習成長」，似乎就是她對於這段關係的看法。而她對豐原功補的愛也是毫無保留，成為他最大的後盾，兩人工作量下降但開支很大，男方要養育妻兒，負責舞台劇的製作費，去年更投資電影《Soiree》成為監製，小泉今日子全力支持，日本傳媒更指她不惜放售價值約2,160萬港元的豪宅補貼男友。

小泉今日子，總是這樣義無反顧的去愛。