【性愛｜性知識1】或許不少人的性愛啟蒙都是AV男優或女優，男生總覺得做愛時間越長，女生就會越滿足。時間太短更可能會被貼上早洩等標籤，宛如「男人最痛」,自信盡失。

然而，對於性愛持久度的看法，男女大不同。不少女生都表示性愛中最重要的因素，對她們而言，性愛的愉悅並不是取決於「埋牙」一刻的時間，整體環境、氣氛的營造，富有心思的「前戲」，比起持久更能讓女生滿足。有些男生盲目追求性愛時間，甚至病態地在性愛途中「計時」，反而破壞了性愛的質素。台灣著名性治療師曾寶瑩曾在節目《什麼道理？》中分享健康性生活的頻率和時間，打破大眾對性愛「久就是好」的刻板印象。

性治療師曾寶瑩上節目分享健康性生活的頻率和時間。（《什麼道理》節目截圖）

「連續動作」2-5分鐘已很滿足

其實「早洩」的標準比許多人想像中「寬鬆」，曾寶瑩表示在體力正常、沒有「延遲射精」問題的情況下，不計算「前戲」時間，只要男性的「連續動作」有2-5分鐘，已經可以滿足雙方的性愉悅。其實做愛時間太久反而「弄巧反拙」，台灣婦科醫生陳保仁曾經在其書《姊妹的50道陰影》中提及過性愛時間最好不要超過12分鐘，性愛時間太長，女性的分泌物就會逐漸減少，可能會因此而感到疼痛不適。

性愛應該重質不重量。（《格雷的五十道陰影》劇照）

持久度不是損壞「性致」的元兇，根據外國傳媒《Woman’s Day》的報導，以下因素可能會導致女性無法達到高潮，點擊看......

+ 4 + 3 + 2

「逃避性」會演變成無性夫婦

有人會着重性愛的時間，也有人會在乎性愛的頻率。現代人生活壓力大，工作時間長，拖着疲憊的身軀回家，性生活因此減少，出現越來越多「無性夫婦」。曾寶瑩表示「無性夫婦」尚未有標準定義，但約定俗成的說法是每年少於10次性生活的夫婦就可以稱作「無性夫婦」。

如果夫婦會因為性生活而起爭執，可能要尋求性或婚姻治療師協助。（《克拉瑪對克拉瑪》劇照）

然而，就她個人觀點而言，無性夫婦不一定用性愛次數作定義，而是當兩夫婦「會逃避性」時就意味着兩人是無性夫婦。如果夫婦之間會談性開玩笑，或者有親吻、愛撫等親密行為，即使沒有「埋牙」那一刻的動作，其實也是「性生活」的一種。她強調即使性生活次數少並沒有問題，其實最重要是兩個人不會因為性愛而吵架或心裏積怨，因此而影響關係。