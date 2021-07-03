酒後造愛表現更好？5種「滅火」食物影響敏感度　酒精易有反效果

撰文：周咏詩
最後更新日期：
【性慾下降／性愛】電影男女喝酒後失去意識，起床發現赤裸的彼此，才驚覺自己「做錯事」。這種酒後亂性的情節潛移默化，讓不少人信以為真，現實卻是過多酒精反而會讓性慾下降，兩人即使醉倒在床上，翌日衣服依然完好無缺？
我們往往覺得酒精就是情慾催化劑，但喝酒能催情僅限於微醺狀態下，如果喝得太醉，反而會本末倒置，讓兩人的「性能力」下降。
酒後亂性只是電影情節。（《命中命中注定我愛你》劇照）
根據美國醫學雜誌《Healthline》報導，男性感到興奮時陰莖會充血，繼而勃起，但酒精中的乙醇有「麻痺作用」，阻止血液流通到陰莖，令它無法勃起。而報導指出酒精不僅對男性有影響，對女性也如是，酒精會降低中樞神經的敏感性，而中樞神經就是達到高潮的關鍵，因此過量酒精會令女性難以達到高潮，也會讓她們的身體變得不敏感，原本打算增加「性致」飲兩杯，最後卻反而不歡收場。
除了酒精會毀掉「性趣」，瑞典營養師Frida Harju在英國版《Cosmopolitan》中指出以下可能會影響性慾的食物，下次親熱前不妨留意一下：
▼▼▼【按圖看】營養師指以下5種食物可能會影響性慾 芝士、牛扒都會減低「性趣」？▼▼▼
+5
+5
+5
▼▼▼同場加映｜性慾低潮吃對食物有「催情」效果？男人性致缺缺，坊間有所謂的「天然壯陽藥」如生蠔、韭菜等。男性提不起「性趣」如何解決？點擊看可增加男性性慾或精子形成的5種食物（延伸閱讀文章）▼▼▼
+11
+11
+11
參考資料：Healthline、Cosmopolitan
▼▼▼同場加映｜神秘G點「高潮捷徑」如何找？1個小動作可加強及延長高潮？G點位置如何尋找？點擊看性治療師提出進入陰道以外5招助達高潮▼▼▼
+5
+5
+5
▼▼▼同場加映｜或許不少人的性愛啟蒙「老師」都是從AV而來，男生總覺得做愛時間越長，女生就會越滿足，才會有高潮。究竟「時間」在性愛中，又有否一個最佳標準？點擊看女性沒有高潮的8大原因▼▼▼
+16
+16
+16