【H Cup｜大胸煩惱】不少女生平為身形不夠豐滿而煩惱，但有台灣女子卻為H cup身材而煩惱，更因躺着入睡也有呼吸困難，因此要求做縮胸手術縮至C cup。

胸部大的女生讓人羨慕。（Unsplash/Marvin Meyer）

胸部豐滿的女生仿佛永遠都是惹來羨煞眼光的一群，然而，身邊不少大胸女生都表示「有苦自己知」。只要她們穿得性感或緊身一點，就會惹來不少目光，更會有人覺得穿着性感的大胸女生一定是另有企圖，心中總是想着「博咩啊？」。除了被投以不友善目光，無法擺脫的「兩顆鐵球」也讓她們容易腰痠背痛，更會害怕隨年月會有胸部下垂或「副乳」問題出現。

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台女H cup雙胸重3kg 備受困擾做縮胸手術

整容外科醫生傅如鵬在台灣節目《醫師好辣》中直言每邊胸部重量是350克左右就是最自然的胸部形態，換算下來就是大概B+到C cup左右，因此有些大胸女生為了看上去自然一點，會選擇做縮胸手術。傅醫生在節目中分享一個三十多歲女性的縮胸故事，她體重大概45kg，卻擁有H cup的上圍，來到診所後護士都投以羨慕眼光，也是香港人俗稱「瘦底大波」的完美身材。

整容外科醫生分享做縮胸手術的例子。（節目截圖）

當這位女性的胸部「上磅」後，兩邊加起來的重量達到3kg，幾乎等同初生嬰兒的重量，對她的日常生活造成極大困擾。外出會惹來異樣目光甚至被性騷擾，腰背難以挺直導致常常駝背，連坐下時也要把胸部放在桌上休息。而躺在床上睡覺時，也無辦法正常呼吸，會感覺到壓迫感。傅醫生替她做過詳細檢查和評估後，就幫她做縮胸手術，將H cup的胸部縮小至C cup左右，雖然留下明顯疤痕，但她生理和心理的負擔都減輕不少。

睡姿不對會導致胸部下垂

女生往往會忽略胸部護理的這一環，其實不論乳房大小，都要注意保養胸部。腫瘤科及家庭科醫生Debra Miller在Northside Hospital的網頁中分享保養胸部的小貼士，其中一樣就是睡姿。她直言趴睡和側睡都對胸部不好，趴睡會將胸部壓住數小時，會對乳房造成壓力，而側睡姿勢讓乳房懸韌帶因過度拉扯而變鬆，胸部也會因而慢慢下垂。

除了睡姿，Debra Miller醫生還分享以下5個保養胸部的小貼士：