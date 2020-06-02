月經杯正確姿勢置入避免「一秒爆痛」? 關鍵 ：性事般放鬆好表現

【月經杯】衛生巾是大多數香港女生會使用的月事產品，只是香港的濕熱氣候，讓女生使用衛生巾時難免感到侷促不適。衛生棉條是女生的另一個較舒適選擇，卻依然無法解決環保問題。不少女生對月經杯仍然「十五十六」，全因了解不足，以下的真實用家分享，或許可以替你掃清「恐懼」。

月經來潮時，明明已置好護墊也坐立不安？不少月經杯用家指，用後無感令人心動，但新手應何開始？(《少女情懷總是M》劇照 )

挑選月經杯小貼士：長度如何量度？

一切要從挑選月經杯說起，要挑一個適合自己的月經杯，絕對有不少學問，台灣YouTuber雪莉是月經杯的長期用家，曾經拍攝影片分享挑選月經杯的小貼士，月經杯除了有不同尺寸，不同品牌的月經杯也有不同長度。

選月經杯時要注意長度，首先要把手指放進陰道，找出從陰道口到子宮頸的距離，如果距離多於兩個手指頭屬於「高宮頸」，要選用較長的月經杯方便取出，剛好兩個手指頭就是正常宮頸、少於兩個手指頭就是「低宮頸」，要使用較短的月經杯才不會凸出尾部。

月經杯有成千上萬個品牌，挑選月經杯也是一大學問。（地球人•愛月亮Facebook）

切記兩步驟 輕鬆取出月經杯

正如我們第一次戴隱形眼鏡一樣，月經杯需要反覆練習才能正確地放進陰道，而大多數女生對月經杯最大的恐懼就是「拔不出來」。

初次使用的新手或許會經歷「找不到」月經杯拉環或手柄而慌張的情況，有些女生更分享自己因此而考慮到醫院取出，自此留下陰影。其實與性事一樣，要順利放入或取出月經杯，最重要是放鬆心情，陰道肌肉才會放鬆，這樣就不會出現月經杯越陷越深的情況。一般情況下，月經時陰道會處於濕潤狀態，放入月經杯應該不成問題，但雪莉建議如果真的放不進去，可用水性潤滑劑輔助。她在影片中詳細講述放入、拿出月經杯的方法，新手上路不妨一看，以免碰壁。【點圖即看】月經「無痛」杯置入陰道小技巧＝＝＞

+ 11 + 10 + 9

滾水消毒要留意以免月經杯「燒焦」

月經杯是置入陰道的用品，清潔部份需要多留神。網上不少資訊都指出，當月經杯中的經血滿溢時，只需到廁所把經血取出，然後預備好清水沖洗月經杯，就可以重新放到陰道裏。（怕麻煩或「潔癖女生」多預備一個已消毒的月經杯替換更佳。）

至於消毒方法，台灣YouTube頻道「地球人•愛月亮」曾分享消毒方法，最多人會使用沸水消毒月經杯，先預備好專屬的消毒鍋子和夾子，當水滾之後放進去，不同品牌月經杯的消毒時間各有不同，按照說明書的指示就可。消毒月經杯時不時用夾子輔助，以免月經杯貼到鍋邊導致「燒焦」甚至溶化。如果旅行時或在家中不方便用鍋子消毒，不妨參考以下的消毒方法：