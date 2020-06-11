早前，劉若英（奶茶）在網上舉辦線上演唱會為新冠肺炎（COVID-19）進行籌款活動，亦透過是次機會與歌迷交流。現年50歲的劉若英自2017年處女執導電影《後來的我們》後便鮮少公開露面，往後的3年也只著重家庭生活和個人興趣發展，不時在網上分享日常生活照，而劉若英獨特愛做自己的個性和與眾不同的愛情觀，同樣灌切融入她與商人鐘小江的9年婚姻當中。

愛上不能愛的人 但愛情遺憾卻建立更好的自己

劉若英（奶茶）在2011年對外宣布與比自己年輕十歲的圈外商人鍾小江結婚。 (劉若英@Facebook)

劉若英自小因父母親離異的關係，讓劉若英習慣在關係中保持一定的距離，因為劉若英知道若全然把心窗敞開，那為她澆灌幸福快樂的窗不知何時會緊緊關閉，這亦都為她帶來各種不安，更令劉若英堅信「距離」才是保護和愛自己的方式，這個想法也一直潛移默化地左右劉若英往後的愛情觀。

劉若英自1991年出道，她最為人熟識便是與台灣著名音樂製作人陳昇遺憾的愛情，劉若英花名叫「奶茶」，因劉若英在擔任陳昇的助理時，曾為對方買了兩年的奶茶。當年劉若英在21歲遇上31歲的陳昇，才華橫溢的陳昇撥動了劉若英的心弦，可惜當年的陳昇早已有家室，劉若英愛上的男人，卻是想愛又不能愛，他們之間的愛發乎情止乎禮，劉若英曾說：「或許我永遠無法與你（陳昇）在一起，但我的心會永遠追隨你。」當愛情不可能有進一步的昇華，唯有學習自處，學習擁抱孤獨，但那種「孤獨」卻是能讓日後的劉若英暸解和享愛真正的複數生活的基底。

【按下圖回顧】劉若英（奶茶）首次執導的愛情青春電影《後來的我們》的劇照 :

+ 5 + 4 + 3

敢於接納「孤獨」是建立幸福關係的基底

劉若英在2015年誕下兒子，兩件後執導愛情青春電影《後來的我們》也是她離家最長的日子。 (劉若英@Facebook)

劉若英的歌唱事業在陳昇的支持下蒸蒸日上，劉若英也成為眾人口中才華十足的女歌手，在1996年，陳昇主動中止與劉若英的合約，讓劉若英可自由探索自己想追求的東西，而劉若英對陳昇的愛也止於此。多年後的劉若英依舊煢煢孑立，當時30歲的劉若英無比渴望婚姻，可惜再遇不到想愛的人，過了35歲，她不再有那麼多執念去想婚姻。

劉若英的兒子成為她日後生活的重心，空閒的時間總帶兒子外出旅遊。 (劉若英@Facebook)

然而，劉若英的朋友也為她的愛情焦急，劉若英透過徐熙媛（大S）的丈夫汪小菲介紹下認識比自己年輕10年的中醫商人鐘小江，交往半年後在2011年宣布結婚消息。鐘小江大力支持劉若英的事業，給予她無限的空間，讓她做作家、導演和歌手，彼此也十分尊重對方。在2015年劉若英誕下兒子時，那時傳媒以「文藝青年終於安全着落」描述。劉若英曾在自撰書本《我敢在你懷裡孤獨》提及到與丈夫婚後的生活，也不過是如此：

「真正成熟美好的親密關係，是能窩在愛人懷裡孤獨。」 劉若英

「有獨處的能力，才有愛的能力，只有哪些有能力獨處的人，才有能力去愛、去分享和去走入另一個人的最深處。」 劉若英引用 Donald W. Winnicott的說話

劉若英曾描述過她和丈夫鐘小江婚後的生活狀態，劉若英雖然會與丈夫鐘小江一同出門，但他倆卻會選擇去不同的電影院，去看不一樣的電影，然後一同回家。然而，劉若英與丈夫踏進家門第一步並不是擁抱親吻而是走進各自的書房，享受屬於彼此的獨處時間。

雖然普遍人也認為每天「糖黐豆」才是感到幸福的指標，但是不論是婚姻或是談戀愛也要保持適時距離，因敢於接納孤獨，學習如何獨處，才不會過份依賴對方，為對方帶來壓力。而學習如何獨處也是是每個人一生需要學習的課題，婚姻亦然。

【按下圖看更多】劉若英（奶茶）平日生活的日常照