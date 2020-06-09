早前，「亞洲歌姬」王菲為與女兒李嫣舉行14歲生日派對，王菲與女兒李嫣親暱的合照隨即曝光，當中部分網民大讚李嫣遺傳王菲獨特氣質，只14歲便長得亭亭玉立，也另有部分網民更大讚現年50歲的王菲凍齡有法，與女兒李嫣極像姐妹。

近日王菲與女兒李嫣慶祝14歲的生日(fayeful_fans@IG)

現年50歲仍保養得宜的王菲，在近日曝光與女兒的合照當中，可見王菲皮膚光滑且白晢無瑕，更沒有同齡女星會出現皮膚下垂和許多皺紋的問題，難怪王菲經歷竇唯與李亞鵬的兩段婚姻後，仍能吸引「型男廚神」謝霆鋒鍥而不捨的追求，再續前緣。每一個駐顏有術的凍齡女星，背後總有自己一套的護膚秘訣，也難怪眾多女生也渴望了解凍齡女星保養牛奶光滑肌和身材的方法，以下筆者便為大家拆解王菲保養肌膚和維持好身材的方法呢！

【按下圖】回顧「亞洲歌姬」王菲昔日的照片

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第一：25歲開始便選用抗衰老的保養品

現年50歲的王菲，真的在臉上看不到任何歲月痕跡 (王菲veggieg@微博)

王菲曾在訪問中透露過自己從25歲便開始使用帶有抗衰老功能的保養品，皆因當女性年齡達25歲後，身體新陳代謝開始減慢，同時身體上的修復機制也開始衰退，膠原蛋白開始大量流失，讓皮膚失去當初的彈性，更會漸漸變得鬆垮。

市面上有抗衰老功能的皮膚產品具有抑壓和延緩皮膚衰老的過程，加上普遍抗衰老保養品當中也加入抗氧化物質成份來抑制自由基的產生，從而增加皮膚彈性，難怪王菲的皮膚彷彿好像看不見皺紋呢！

第二：做好防曬措施對抗衰老

王菲認為防曬對於皮膚保養有至關重要的作用 (王菲veggieg@微博)

如臉部沒有塗抹足夠的防曬產品，皮膚很容易因直接照射紫外線而產生色斑問題，王菲皮膚多年來仍十分白晢透亮全因她每一次外出也會塗上防曬，因為陽光當中的紫外線A ﹙UVA﹚可以直接深入到達皮膚真皮層，能破壞皮膚上的膠原蛋白和彈性纖維，容易導致皮膚出現皺紋和色斑，因而加速皮膚老化的問題。

第三：盡量素顏 有效保養肌膚

在王菲的微博中不難發現她常常以素顏示人 (王菲veggieg@微博)

若然有關注過王菲的粉絲也不難發現王菲很熱愛以淡妝示人，網民也稱王菲是一位「不吃人間煙火」的女星。王菲在妝前更會使用隔離霜來阻隔化妝品對皮膚帶來直接的傷害，加上王菲若沒有活動需要出席的話，她傾向不化妝。彩妝其實也是對皮膚帶來一個修飾的作用，有時過度化上濃妝也會對皮膚造成負擔，加上部分妝品當中有些成份也對皮膚造成刺激，同時錯誤的卸妝方式也會對皮膚造成二度的傷害。

第四：從飲食下手 蔬菜湯是瘦身的秘訣

王菲平日除了會運動外，也會配合飲用達到瘦身作用 (王菲veggieg@微博)

現年50歲的王菲是一位虔誠的佛教徒，督信佛學已有一段時間，也曾以輕悠的歌聲唱出佛經音樂，也因為信佛的原因，王菲多年來也堅持茹素，平日也主以「巫婆湯」即蔬菜湯來代替午餐和晚餐，而蔬菜湯大多數也是以椰菜、洋蔥、番茄、芹菜和青椒為主，並在湯中加有少許的鹽和胡椒調味。雖然茹素有助於身體排出毒素，部分含有維生素C的蔬菜對於美白肌膚都有非常好的作用。

但根據幸福堂的註冊營養師(澳洲)梁穎恩Bonnie指出蔬菜湯只含蔬菜，因此卡路里、蛋白質、碳水化合物含量非常之低，如蔬菜湯取代午餐和晚餐的話，會形成「熱量赤字」（Calorie Deficit），即身體所消耗的熱量比起攝取的熱量還多，有助身體減脂，亦是一個快速的方法，但這不是一個最健康的減肥或維持身型的方法，因為若身體缺少攝取蛋白質，有機會減去的只是身體的肌肉，如平日只飲用蔬菜湯，身體亦會很易感到疲憊，原因人體沒有攝取足夠的能量幫助提出熱能，若長期飲用很容易造成營養不良問題。

【按下圖看更多】王菲近幾年來的生活照