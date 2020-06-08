憑經典韓劇《藍色生死戀》紅遍中港台的韓國「一代元祖男神」元斌，近年鮮少露面。但元斌近日竟釋出為韓國服飾品牌拍攝的代言照，相中42歲的元斌彷彿像吃了防腐劑般，堪稱360度沒有死角的五官與樣貌，簡直與年輕時毫無分別，元斌所散發的男神魅力也不輸時下的小鮮肉，難怪元斌可把韓國「氣質美人」李奈映娶回家。

韓國元祖男神元斌與相戀3年的「氣質美人」李奈映於2015年結婚 (Eden9 Entertainment 官方網站)

20年前的經典韓劇《藍色生死戀》讓42歲元斌周旋在宋慧喬與宋承憲的感情，深情虐戀劇情讓觀眾看得椎心刺骨，整套劇更帶動韓劇風氣漫延到整個東南亞，元斌頓時成為炙手可熱的演員，更一躍變成廣告身價過億韓元的藝人。

自此元斌便步向影視圈發展個人事業，在2010年拍攝動作電影《大叔》，便首度憑精湛演技獲得韓國大鐘獎影帝，但自那年開始元斌便沒有再接拍電影，將近10年沒有在幕前露面只稍稍釋出廣告代言照的元斌，竟在2013年被韓媒爆出與「氣質美人」李奈映相戀的消息，更在交往3年多後，選擇在2015年完婚，並在同年誕下一名兒子。

【按下圖看】韓國「一代元祖男神」元斌的俊秀廣告硬照

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婚姻不需要誇張 低調簡樸更見愛的真誠

元斌與李奈映自2012年便開始交往，交往3年後便沒有預警下宣布結婚 (Eden9 Entertainment 官方網站)

現年42歲的元斌入行以來因俊逸樣貌，多次與合作的女星傳出緋聞，例如：韓彩英、宋慧喬、申敏兒、少女時代的秀英和曾合作拍攝劇集《朋友》時的日本女星深田恭子等，但多年來元斌只承認過曾與原S.E.S組合成員崔盛希（Bada）交往過，但元斌最後卻情歸有「氣質美人」和「廣告女王」之稱的李奈映。

曾與李奈映合作的天王黎明也曾讚賞對方說：「在亞洲沒有人比得上李奈映的氣質。」 (Eden9 Entertainment 官方網站)

元斌與李奈映自2012年便開始交往，兩人因同屬一間公司而多接觸了解，最初機緣巧合下成為情侶，戀情也是被韓國媒體《Dispatch》（D社）所揭發才得以公告天下，就連兩人結婚消息也是被傳媒報道才流於網民的眼前，當時兩人的婚禮選擇在元斌的故鄉江源道中的山區舉行，沒有任何奢華佈置，沒有昂貴的婚紗、沒有嘩眾取寵的隊伍，婚禮也只花費了110萬韓元（約港元7,000），可說是低調簡樸，婚姻外頭戒備森嚴，禁止陌生人入內，更只邀請50名親朋好友，為這個婚姻添上更多的神秘色彩。

「因為是人生中締結誓約的重要日子，所以希望能夠安靜地度過。」 元斌與李奈映

「如結婚儀式會成為人們討論的話題，那並不是特意設計好的事情，我們的生活過得真的很平凡，我和元斌都不是屬於那種特別會計劃未來的人。」 李奈映

兩人當時更透過經紀公司向外界發布聲明，希望以安靜的環境中與所愛的人立下一生愛的盟約，元斌在綠意盎然的故鄉與李奈映結成夫婦，比起鋪天蓋地舉辦的世紀婚禮，低調簡樸更見愛的真誠。

【按下圖看更多】「氣質美人」李奈映的照片

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41歲的李奈映沒有過多的影視作品，但在2004年時，李奈映憑《我認識的女人》獲得青龍電影獎最佳女主角，也是該獎項最年輕的得主，往後兩年李奈映也常於接拍廣告，其清新脫俗的氣質讓人過目不忘，就許曾與她合作的天王黎明也曾讚賞對方：「在亞洲沒有人比得上李奈映的氣質。」或許李奈映純粹沒有雜質的個性吸引元斌，婚後的李奈映也曾說：「平時與丈夫（元斌）就像朋友一樣相處，與兒子也是一樣，並且希望兒子可以自由自在的成長。」李奈映與元斌同樣隨性個性意外相配，他們也沒有刻意去為人生去建構什麼的成就，婚後兩人一直低調地生活，讓婚姻慢慢細水長流下去，因愛情除了激情與浪費外，在拿掉所謂的熱情和浪漫感後，彼此仍舊珍惜對方的愛才是值得追求。