近日内地真人秀節目《看我的生活》引起網上熱烈討論，事因節目嘉賓王大陸與佘詩曼在節目中相約一同去主題樂園遊玩，但是向來個性大剌剌的王大陸卻在節目中多次說錯話「得罪」佘詩曼，讓她即刻「黑面」，場面十分尷尬。

佘詩曼與王大陸一同參與錄製内地真人秀節目《看我的生活》。（《看我的生活》劇照）

王大陸口無遮攔刺中「中女」死穴 網友批評：無腦

内地《看我的生活》是一檔記錄明星獨居生活的真人秀節目，展現明星們獨自生活時的真實面貌，而節目嘉賓包括佘詩曼、王大陸、林允、馬思純以及黃明昊Justin。在近期播出的一集中，台灣男星王大陸與香港女星佘詩曼一起去主題樂園玩，兩人一同乘坐了多個刺激的機動遊戲設施，氣氛明朗又愉快。

事實上29歲的王大陸在與45歲的佘詩曼約會前，已細心地安排了行程細節，亦都十分照顧「姐姐」佘詩曼的喜好，展現貼心大暖男的一面。可惜本來完美的約會卻有一個「小插曲」，個性大剌剌的王大陸口無遮攔成「死罪」，短短一分鐘的談話過程就兩次得罪佘詩曼，更是頻頻戳中女人死穴。

我最不喜歡人家說年紀的問題。 佘詩曼

佘詩曼在節目中坦誠自己不喜歡別人提及自己年齡。（佘詩曼@微博）

事關佘詩曼與王大陸在買珍珠奶茶期間閒聊，兩人提到玩機動遊戲話題時，佘詩曼先是讚賞男生大膽，無懼玩刺激的機動遊戲，誰知王大陸回應了一句「年紀越大的時候，就開始怕死」，暗指佘詩曼年齡大，阿佘聼完即刻面色一沉，「生氣」到起身遠離王大陸，面容僵硬地說:「我最不喜歡人家說年紀的問題。」深知不妙的王大陸隨即道歉，然而之後兩人再談及結婚時，王大陸又再觸碰阿佘敏感話題。

王大陸在節目中頻頻得罪佘詩曼。(《看我的生活》截圖）

當提到台灣是流行早婚還是晚婚時，王大陸反問香港人是否流行「晚婚」，脫口而出的「晚婚」戳中現今45歲還未嫁的佘詩曼的痛處，再次觸碰到「中女」禁忌，尷尬畫面再度重演，氣氛降至冰點。佘詩曼馬上反擊抱怨「這人這麼搞的」、「找個甚麼人來約我出去」、「我不跟你説了」……阿佘似乎已經「嬲到爆」！

佘詩曼「黑面」事件 (點閱下圖看事發經過 )：

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節目播出後馬上引起網民激烈討論，許多人都紛紛指責王大陸不懂「説話的藝術」，與女性談及年齡是十分不禮貌的行為。也有網友狠批王大陸「無腦」、「神經太大條」，不知道對大多數女生來説年齡問題十分忌諱。不過，也有網友為王大陸打抱不平，說:「事實就是事實，年紀確實大。」

45歲的佘詩曼是圈內有名的凍齡美女：(點閱下圖查看)

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姊弟戀不可誤踩「姊姊的地雷」 ！

相信許多女性都有和比自己年齡小的男生交往的經驗，這當中的感覺可能讓女生們又愛又恨。無可厚非的是不少「小男生」因為缺乏社會及人生經驗，雖然有青春的優勢，但是卻少了歲月洗練的成熟與智慧的韻味。有時，不成熟又不懂事的「小男生」無法掌握與女人相處的技巧，往往會「不解風情」，更一而再再而三地説錯話，踩中地雷讓姊姊「心碎」。究竟「幼齒男」常常會誤踩的地雷有哪些？

姊弟戀在這個年代愈來愈普遍，不過因為年齡及思想上的差距，若要修成正果也不是易事。（Nathan McBride/Unsplash）

小心踩中！姊弟戀的「五大地雷」：（點閱下圖查看）