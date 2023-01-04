【李嘉欣｜劉鑾雄】昨日（1月3日）劉鑾雄特別召開記者會，除了回應與前女友呂麗君事件，更親解多件歷年來與舊愛的都市傳聞，其中亦提到「The One」廣告及命名之謎。事件源於2006年李嘉欣生日時，就有「神秘人」在兩份報章刊登全版廣告祝賀「Happy Birthday Michelle 20.06.2006」，並以「With Love, The One」作下款，可謂哄動一時！



劉鑾雄昨日（1月3日）特別召開記者會，除了回應與前女友呂麗君事件，亦解開了流傳多年的「The One」之謎（葉志明 攝）

這份浪漫的全版廣告生日祝福，當時不少人以為是出自正與李嘉欣交往的許晉亨，但後來劉鑾雄承認是自己花費20萬元刊登的。所以當華人置業旗下的尖沙咀The ONE出現時，就有傳是李嘉欣而改，喻意唯一最愛，但在昨日（1月3日）的記者會上，劉鑾雄就有為The ONE的命名作解釋。

劉鑾雄稱The ONE是其長子劉鳴煒所命名，並重申自己在任何思想及任何環境之下，都未曾想過這個名「The One」，亦有提起廣告的由來，是當時有一位舊愛拿著整個廣告板來找他，讓他找秘書去登廣告，而他當時也有幫忙照做。這件流傳多年的「The One」之謎，亦於昨日（1月3日）解開了！

「最美港姐」是如何讓一眾才子與富商為她傾倒？

現年52歲李嘉欣於2008年嫁給香港船王之孫許晉亨，後誕下一子，組成幸福的三口之家。素來有「最美港姐」之稱的李嘉欣，傾國傾城的混血美貌讓城中一眾才子與富商都為她傾倒，因而過去亦傳出多段情史。

李嘉欣今年50歲，美貌依舊動人。（李嘉欣Michele@微博）

李嘉欣嫁給許晉亨圓豪門夢 做百億身家「豪門太太」



「最美港姐」李嘉欣與香港富商許晉亨於2006年公開承認戀情，其實兩人早就在一起，不過由於當時許晉亨正與賭王女兒何超瓊的離婚手續拖了6年仍未簽字，因此才遲遲未有公開。2008年，李嘉欣與許晉亨舉行「世紀婚禮」，傳聞耗資1億港幣，在「香港第一豪宅」許家別墅中舉行，風風光光嫁入豪門做幸福太太。2011年李嘉欣以40歲高齡誕下一名男嬰，為許家延續香火，母憑子貴，李嘉欣在豪門地位更是屹立不搖，有傳婆家更特意包了「1億」大利是給她。

李嘉欣與丈夫許晉亨十分恩愛。（李嘉欣Michele@微博）

早前李嘉欣曾在微博曬出一家三口幸福合照，並配文：「天氣不好，但三個人一起就好。」只見三人親密地依偎在一起，李嘉欣幾乎素顔，不過外貌仍然亮麗美艷，其樂融融的家庭照獲得許多網友的祝福。

李嘉欣與許晉亨一家三口坐遊艇出海 大曬幸福家庭照



李嘉欣在微博曬出一家三口幸福合照。（李嘉欣Michele@微博）

他是一個非常非常細心的人 李嘉欣

李嘉欣經常大曬與許晉亨甜蜜合照放閃。(michele_monique_reis@IG)

提到自己的「真命天子」許晉亨，李嘉欣曾公開表示對方是一個非常細心的人，會顧及別人的感受，是一個名副其實的好好先生。丈夫許晉亨對她更是無微不至的照顧，她說道：「他對我很好，十分疼我，我在很適合的時機遇上他。」幸福笑容洋溢在臉上，李嘉欣與老公許晉亨恩愛感情羡煞旁人，成為人人羡慕的幸福太太。

李嘉欣許晉亨經常大曬恩愛：（點閱下圖查看更多）

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李嘉欣曾做小三、被貼上「拜金女」標籤 ？

李嘉欣最為矚目的一段戀情要屬與「香港四大富豪」之一的華人置業公司前任董事會主席劉鑾雄「大劉」的戀愛故事，兩人經由朋友介紹而相識，有傳當初劉鑾雄使出「必殺技」，送了跑馬地以及半山兩處超級別墅給她作為禮物。

另外，李嘉欣也曾透露自己被劉鑾雄的細心所打動，說他什麼事都會留意和照顧她，會親力親為地去愛惜她。在二人蜜運之時，有指李嘉欣所住的大樓停電，劉鑾雄曾親自走上二十多層樓送食物給她，讓她深受感動。

李嘉欣今年50歲，美麗依舊。（李嘉欣Michele@微博）

我承認傷害了他當時的太太，但我只會負上一半的責任。 李嘉欣

當中備受爭議的是當時劉鑾雄仍有正印妻子寶詠琴，不過兩人仍然無懼外界異樣眼光而在一起很長一段時間。李嘉欣曾接受TVB陳志雲《志雲飯局》訪問時，承認這段感情確實傷害到其他人，但是由於自己當時太過於投入其中，因此「管不了那麼多」，回想起不禁感慨。

面對外界將她評為「狐狸精」的流言蜚語，李嘉欣承認自己做了「第三者」，傷害了他當時的太太，但是她表明自己只有一半的責任，因為當時她深信劉鑾雄的情話。可惜這段戀情因為劉鑾雄的「不專一」而失敗收場：「我有一個底線，不接受不忠，我想要長久的關係不用跟人去比較。」李嘉欣稱自己無法忍受對方有其他女朋友，所以選擇退出。

李嘉欣認重視物質：「另一半需要事業很成功」

李嘉欣在接受訪問時，坦言自己早已經習慣他人的批評，她認為如果自己和富豪在一起的時候，外界就會說她看上他家有錢，十分貪錢；如果自己和一個普通人在一起，外人就會說「另一半要靠你了」。因此，對於外界輿論，李嘉欣一點也不在意，已經習慣自己的戀情被他人評論，成為焦點。她甚至大方坦承自己十分重視物質，另一半的事業需要很成功。對李嘉欣而言物質十分重要，因為這包含了另一半的魅力以及承擔能力，這樣會讓她對對方更著迷、更加愛對方。

李嘉欣在訪中坦言自己看重另一半的事業成就。（李嘉欣Michele@微博）

真正「富豪收割機」 李嘉欣8段風流情史回顧



李嘉欣的韶顏雅容讓不少才子富商都拜倒其石榴裙下，1988年李嘉欣以「美女中的美女」之貌摘下了香港小姐的后冠，年僅18歲。除了亮眼突出的驚人美貌之外，她的情史更是豐富，傳過緋聞的對象個個都是非富則貴，堪稱真正「富豪收割機」！

1988年香港小姐冠軍─ 李嘉欣 （《妖獸都市》劇照）

回顧李嘉欣8段風流情史，個個「非富則貴」?（點閱下圖查看）

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擊退小三的「名媛培訓班」



內地興起教導大婆如何擊退小三的「名媛培訓班」。（財富女人＠微博）

「小三」可以說無處不在，更是防不勝防。而在無奇不有的內地，教導大婆如何擊退小三的「名媛培訓班」、「正室培訓班」更是遍地開花。這些課程學費不菲，都是萬元起跳卻是大有市場，其中一所培訓班的宗旨就是：「只有比小三更有吸引力，才能讓丈夫回歸家庭，不為外物所動」。培訓班基本內容為房中術、心理學、舉止禮儀等等，更有成功男士向學員們傳達男性的思想，封閉式培訓半個月，埋單學費10萬元。不過除了授課內容厲害之外，培訓班的宣傳內容更讓人詐舌，不禁讓人佩服創辦人的賺錢頭腦。看看它們的洗腦口號就知有多瘋狂！

「大婆培訓班」瘋狂洗腦口號：

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