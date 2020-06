節目上曾經大秀恩愛的夫妻,現實生活中其實大多不幸?見證了許多明星夫妻,一齊拍攝真人騷節目向觀眾分享幸福日常,正當大家都以為兩人會繼續甜甜蜜蜜地生活下去時,誰知卻突如其來傳來離婚消息,讓眾人大跌眼鏡……

節目中秀恩愛只是假象 ?

李東健與趙胤熙:相識2個月奉子成婚 僅3年速離婚

現年39歲韓國男演員李東健與同樣是演員的趙胤熙,因合作拍攝韓劇《月桂樹西裝店》而擦出愛火,兩人於2017年2月認愛,交往不到兩個月就奉子成婚,於5月正式登記成為夫妻。誰知就在前幾日傳出離婚消息,婚姻生活維持僅三年時間,據悉雙方離婚的原因是性格不合,彼此之間無法配合對方的生活節奏,因此以分開收場。兩人育有一女,目前女兒的撫養權判給了母親趙胤熙。

李東健與趙胤熙奉子成婚。(Louvre9)

李東健與趙胤熙「恩愛」過去回顧:(點閱下圖)

有網友翻找出兩人過去出席公開活動以及參加節目時的放閃片段,李東健就曾經在節目《我家的熊孩子》中分享自己的新婚生活,甜蜜抱怨:「老婆强制讓我叫她寶貝」、「現在結婚將要滿一年,每天都覺得好幸福!」如今再次回看這些甜蜜告白,卻讓人不甚唏噓。

李東健分享夫妻恩愛生活點滴:(點閱下圖)

李小璐與賈乃亮:妻子背夫出軌 7年婚姻情斷

内地明星夫妻李小璐與賈乃亮於2012年結婚,同年誕下女兒「小甜馨」,據悉當年賈乃亮對李小璐一見鍾情而展開猛烈追求,苦追整整一年,兩人2011年合作電視劇《當婆婆遇上媽》後擦出愛火,於翌年完婚,誕下女兒後組建幸福的三口之家。2014年賈乃亮帶著愛女「小甜馨」一起參加内地人氣綜藝節目《爸爸回來了》,不僅展現了甜蜜又可愛的父女互動畫面,當中李小璐也有現身,一家三口一起架車出遊,模樣甚是幸福,羡煞旁人。

李小璐與賈乃亮結婚7年。(李小璐@微博)

李小璐與賈乃亮「恩愛」過去回顧:(點閱下圖)

在鏡頭面前肉麻恩愛的夫妻情一覽無遺,李小璐與賈乃亮被視為娛樂圈中的年輕「模範夫妻」,誰知令人難以預料的是這段看似幸福美滿的婚姻,卻因妻子李小璐與内地説唱男歌手PG One「偷食」而破裂。

李小璐出軌事件愈演愈烈,先是網友找到兩人網上傳情的蛛絲馬跡,再是被偷拍到PG One在賈乃亮外出拍戲期間進出李小璐寓所,到最後李小璐與PG One親吻的親密短片流出,一時之間網絡撻伐兩人的負面抨擊鋪天蓋地地襲來。2019年賈乃亮與李小璐正式發佈聲明宣告離婚,再回看兩人在節目中的甜蜜互動,恍如隔世,誰也無法預料曾經如此甜蜜又幸福的一對夫妻,最後竟然落得如此下場。

李小璐與賈乃亮曾參加《爸爸回來了》展現幸福家庭生活:(點閱下圖)

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國:因簽了約硬拍節目曬恩愛 ?最終難逃離婚命運

今年又一樁在娛樂圈投下震撼彈的要屬鍾欣潼(阿嬌)與只結婚了14個月的老公離婚,2018年鍾欣潼突然在社交網站上宣佈婚訊,宣告將下嫁小8歲的台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國,婚禮儀式隆重又盛大,得到圈内及圈外人無數的祝福。

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國姊弟戀最終離婚結束14個月的婚姻。(《爸媽學前班》)

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國「恩愛」過去回顧:(點閱下圖)

誰料今年5月賴弘國突然在IG上傳千字文,表示自己又恢復單身,宣告與鍾欣潼(阿嬌)離婚的事實。本身被外界看好的兩人,原來問題多多,千字文中提到在結婚前夕阿嬌一度想要悔婚,覺得自己並不適合婚姻,後來兩人經過商討後才「決定再一起努力。」

更又指阿嬌早已與真人騷簽了約,即使不愛賴弘國了也不能反後悔。期間兩人接拍了一檔内地真人秀節目《爸媽學前班》,是一個讓他們體驗做新手爸爸媽媽的育兒節目。據悉感情觸礁的兩人,因拍攝該節目令二人感情回溫,在節目中他們一起慶祝「一周年」、又漫步在英國街頭、準備愛心晚餐等等,賴弘國常常對阿嬌甜蜜告白:「喜歡她是因為她的真實」,阿嬌也曾透過節目傳達對組建家庭以及養育小朋友的期許。可惜一切美好都在2020年止步,曾經的熱絡感情終然燒盡,鏡頭前的甜蜜似乎只是「假象」,背後錯綜複雜的問題,仍然難用言語説盡。

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國在《爸媽學前班》的「恩愛」點滴回顧:(點閱下圖)

「五種愛情語言」令夫妻更恩愛及修補關係

相愛容易相處難,滿是「柴米油鹽」的婚姻生活更甚。《 The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. 》一書的作者Dr. Gary Chapman就提及了「五種愛情語言」,它們代表了人天生喜歡體驗和感受愛情的五種最常見的方式,只要把它們融合在與伴侶日常互動中,就可加深彼此之間親密關係,也更容易理解和包容對方,同時修補關係。鞏固相愛的感情,避免走到分手或是離婚這一步。

「五種愛情語言」是什麼?(點閱下圖)

資料來源: 《 The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. 》