節目上曾經大秀恩愛的夫妻，現實生活中其實大多不幸？見證了許多明星夫妻，一齊拍攝真人騷節目向觀眾分享幸福日常，正當大家都以為兩人會繼續甜甜蜜蜜地生活下去時，誰知卻突如其來傳來離婚消息，讓眾人大跌眼鏡……

節目中秀恩愛只是假象 ？

李東健與趙胤熙：相識2個月奉子成婚 僅3年速離婚

現年39歲韓國男演員李東健與同樣是演員的趙胤熙,因合作拍攝韓劇《月桂樹西裝店》而擦出愛火，兩人於2017年2月認愛，交往不到兩個月就奉子成婚，於5月正式登記成為夫妻。誰知就在前幾日傳出離婚消息，婚姻生活維持僅三年時間，據悉雙方離婚的原因是性格不合，彼此之間無法配合對方的生活節奏，因此以分開收場。兩人育有一女，目前女兒的撫養權判給了母親趙胤熙。

李東健與趙胤熙奉子成婚。（Louvre9）

李東健與趙胤熙「恩愛」過去回顧：（點閱下圖）

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有網友翻找出兩人過去出席公開活動以及參加節目時的放閃片段，李東健就曾經在節目《我家的熊孩子》中分享自己的新婚生活，甜蜜抱怨：「老婆强制讓我叫她寶貝」、「現在結婚將要滿一年，每天都覺得好幸福！」如今再次回看這些甜蜜告白，卻讓人不甚唏噓。

李東健分享夫妻恩愛生活點滴：（點閱下圖）

李小璐與賈乃亮：妻子背夫出軌 7年婚姻情斷

内地明星夫妻李小璐與賈乃亮於2012年結婚，同年誕下女兒「小甜馨」，據悉當年賈乃亮對李小璐一見鍾情而展開猛烈追求，苦追整整一年，兩人2011年合作電視劇《當婆婆遇上媽》後擦出愛火，於翌年完婚，誕下女兒後組建幸福的三口之家。2014年賈乃亮帶著愛女「小甜馨」一起參加内地人氣綜藝節目《爸爸回來了》，不僅展現了甜蜜又可愛的父女互動畫面，當中李小璐也有現身，一家三口一起架車出遊，模樣甚是幸福，羡煞旁人。

李小璐與賈乃亮結婚7年。（李小璐@微博）

李小璐與賈乃亮「恩愛」過去回顧：（點閱下圖）

在鏡頭面前肉麻恩愛的夫妻情一覽無遺，李小璐與賈乃亮被視為娛樂圈中的年輕「模範夫妻」，誰知令人難以預料的是這段看似幸福美滿的婚姻，卻因妻子李小璐與内地説唱男歌手PG One「偷食」而破裂。

李小璐出軌事件愈演愈烈，先是網友找到兩人網上傳情的蛛絲馬跡，再是被偷拍到PG One在賈乃亮外出拍戲期間進出李小璐寓所，到最後李小璐與PG One親吻的親密短片流出，一時之間網絡撻伐兩人的負面抨擊鋪天蓋地地襲來。2019年賈乃亮與李小璐正式發佈聲明宣告離婚，再回看兩人在節目中的甜蜜互動，恍如隔世，誰也無法預料曾經如此甜蜜又幸福的一對夫妻，最後竟然落得如此下場。

李小璐與賈乃亮曾參加《爸爸回來了》展現幸福家庭生活：（點閱下圖）

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鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國：因簽了約硬拍節目曬恩愛 ？最終難逃離婚命運

今年又一樁在娛樂圈投下震撼彈的要屬鍾欣潼(阿嬌)與只結婚了14個月的老公離婚，2018年鍾欣潼突然在社交網站上宣佈婚訊，宣告將下嫁小8歲的台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，婚禮儀式隆重又盛大，得到圈内及圈外人無數的祝福。

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國姊弟戀最終離婚結束14個月的婚姻。（《爸媽學前班》）

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國「恩愛」過去回顧：（點閱下圖）

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誰料今年5月賴弘國突然在IG上傳千字文，表示自己又恢復單身，宣告與鍾欣潼(阿嬌)離婚的事實。本身被外界看好的兩人，原來問題多多，千字文中提到在結婚前夕阿嬌一度想要悔婚，覺得自己並不適合婚姻，後來兩人經過商討後才「決定再一起努力。」

更又指阿嬌早已與真人騷簽了約，即使不愛賴弘國了也不能反後悔。期間兩人接拍了一檔内地真人秀節目《爸媽學前班》，是一個讓他們體驗做新手爸爸媽媽的育兒節目。據悉感情觸礁的兩人，因拍攝該節目令二人感情回溫，在節目中他們一起慶祝「一周年」、又漫步在英國街頭、準備愛心晚餐等等，賴弘國常常對阿嬌甜蜜告白：「喜歡她是因為她的真實」，阿嬌也曾透過節目傳達對組建家庭以及養育小朋友的期許。可惜一切美好都在2020年止步，曾經的熱絡感情終然燒盡，鏡頭前的甜蜜似乎只是「假象」，背後錯綜複雜的問題，仍然難用言語説盡。

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國在《爸媽學前班》的「恩愛」點滴回顧：（點閱下圖）

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「五種愛情語言」令夫妻更恩愛及修補關係

相愛容易相處難，滿是「柴米油鹽」的婚姻生活更甚。《 The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. 》一書的作者Dr. Gary Chapman就提及了「五種愛情語言」，它們代表了人天生喜歡體驗和感受愛情的五種最常見的方式，只要把它們融合在與伴侶日常互動中，就可加深彼此之間親密關係，也更容易理解和包容對方，同時修補關係。鞏固相愛的感情，避免走到分手或是離婚這一步。

「五種愛情語言」是什麼？（點閱下圖）

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資料來源: 《 The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. 》