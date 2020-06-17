分手未必是關係的終點，告別後仍然念掛著前度，給予彼此一個機會，復合或許會是個選擇。娛樂圈中多對曾分開的情侶最終選擇復合，曾歷經風浪的愛情會走得更長久?

娛樂圈中曾出現多段王子公主的童話愛情，最終也未能開花結果，當中以方力申及鄧麗欣這對金童玉女最令人惋惜。36歲的鄧麗欣分手後與比她少6年台灣藝人邱勝翊（王子）交往，新冠疫情嚴峻令這對異地戀人已有4個月沒有見面，而鄧麗欣在宣傳《金都》時亦表示暫時沒有與男朋友結婚的衝動，兩人感情變淡的傳聞由然而生。同時有報導指方力申及鄧麗欣早前結伴參與慈善工作，並相約密會，令人好奇兩人是否再有復合的機會。

方力申和鄧麗欣於2006年時合作拍攝《獨家試愛 》而戲假情真，從螢幕情侶發展成現實中的一對。（《紀念日》劇照 ）

【鄧麗欣和方力申】分開只因成全 真正的螢幕情侶承受莫大壓力

方力申及鄧麗欣於2006年時合作拍攝《獨家試愛 》而戲假情真，從螢幕情侶發展成現實中的一對，二人一直與導演葉念琛合作，拍攝了多套港式愛情電影如《十分．愛》、《我的最愛》、《紀念日》等，成為大眾公認的金童玉女。不過兩人卻在交往十年後宣佈分手，成為全城焦點令人惋惜。鄧麗欣坦言兩人分開是為了成全更大的愛，雖然彼此的關係改變了，但自己仍然視對方為最親的家人，並以不一樣的方式繼續給予愛。兩人至今已分開4年，仍有不少歌迷希望他們能復合，延續這段童話。

按圖看鄧麗欣和方力申曾合作的愛情電影：

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【許志安和鄭秀文 】30年情路離離合合 婚後出軌仍獲原諒

許志安與鄭秀文的愛情歷經風浪，更曾被黃子華形容為香港絕無僅有的童話。（鄭秀文@微博圖片）

許志安與鄭秀文的愛情，從交往、分手、復合到結婚歷經不少風浪。1989年，16歲的鄭秀文與許志安一見鍾情，兩年後傳出兩人交往的消息。直至2004年，許志安突然單方面宣布分手，更向傳媒與鄭秀文劃清界線，其後相繼出現兩段戀情。而鄭秀文則陷入情緒低谷，一度拒絕工作與外出。直到2011年，兩人約會被傳媒撞破，承認復合，並於2014年結婚。黃子華更曾於鄭秀文的演唱會上，形容兩人的愛情故事是香港絕無僅有的童話。

當大家以為兩人從此能度過幸福美滿的生活時，卻驚傳許志安與黃心穎出軌導致婚姻出現危機，於上年4月因「安心偷食」事件鬧得滿城風雨。雖然事後許志安最終獲得太太鄭秀文的原諒，鄭秀文以「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒」的初心原諒對方，兩人最終破鏡重圓，婚姻得以保存。事件雖然已事隔一年但仍然歷歷在目，近日許志安復出在電視節目中演唱，令二人感情狀態再次受到外界關注。

曾經歷分手到復合，最終收獲幸福的明星情侶：(按圖看更多)