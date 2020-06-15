馬國明與湯洛雯日前大方認愛，新戀情成為熱話。兩人相差13年，年齡差距卻無阻關係發展，其實兩人是否合襯，最重要還是看三觀是否一致。

馬國明與湯洛雯日前大方認愛，新戀情成為熱話。兩人相差13年，年齡差距卻無阻關係發展。（IG＠roxannetong）

馬國明與湯洛雯認愛後分別接受傳媒訪問，談及對方的優點與吸引之處。湯洛雯欣賞男朋友孝順、善良、冷靜與成熟穩重，相反自己容易緊張慌亂，故馬國明總能令她安心，給予她很多安全感。她又指自己每次談戀愛都以結婚為前提，與馬國明了解了一段時間後，感覺彼此很合適才開始發展。正因為三觀一致，兩人也是朝著步入婚姻的目標並行，湯洛雯直言自己想與對方一生一世。

湯洛雯直言自己想與對方一生一世，兩人也是朝著步入婚姻的目標並行。（《心理追兇》劇照）

維持一段關係需要兩人互相體諒忍讓，但過份的妥協令人心力交瘁，三觀不合更會把愛情消耗殆盡。對於一對決定共同生活的情侶來說，三觀指的是兩個人的世界觀、人生觀、價值觀，這「九個字」基本決定了兩人是否能一直走下去。

互相理解彼此的成長環境

湯洛雯出生自演藝世家，與馬國明同樣以家庭為主，並經常於IG分享家庭照。（IG＠roxannetong）

三觀一致並不是指兩人個性完全契合，而是理解並尊重對方與自己的差異。原生家庭的影響着個人的性格發展，了解對方的成長環境後會發現促成他個性背後的深層次原因。馬國明與湯洛雯同樣重視家庭，男方更是娛樂圈中有名的孝順仔。他曾表示自己非常顧家，婚後希望與父母同住，所以擇偶的首要條件是要與家人相處融洽。

而湯洛雯出生自演藝世家，同樣以家庭為主，並經常於IG分享家庭照，一家人幸福美滿。她欣賞男朋友孝順的性格，雙方已經互相拜訪各自的家庭，並獲得很高的評價。兩人需要彼此認同，互相欣賞，步調一致才能於愛情路上並肩同行。

朋友圈能彼此相融

湯洛雯與馬國明在圈中人緣同樣甚好。（IG＠roxannetong）

朋友圈是生活化的象徵，一個人選擇與怎樣的人成為朋友反映了他的思想，相融入對方的朋友圈也是互相了解的過程，你可以從中更清楚他的過去，看到他的真實個性，並預視他的處事做風。有人喜歡一放假就往外跑、參與派對狂歡，也有人利用假期以運動挑戰自我。而馬國明與湯洛雯則興趣相近，假日喜歡留在家休息。

湯洛雯更笑言兩人是「全TVB最宅」的藝員，自己放假只喜歡宅在家上網睇劇，即使遇到感興趣的男生，也要與對方先談3個月電話了解才約會；而馬國明的假期大多是踢足球與陪伴家人為主。兩人的朋友如林子善、唐詩詠、岑杏賢雖然事前對這段新戀情毫不知情，但均為兩人於傳媒面前解話並送予祝福。

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