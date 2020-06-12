染髮是個無底深淵，每隔幾個月便要考慮換上怎樣的色調，加上每季流行的髮色也不同，要追趕潮流更是要不停染髮。不過，流行於女生間的髮色未必能得到異性欣賞，有日本媒體早前就「男生最喜歡的女生髮色」進行了街頭票選，結果出人意表！

不同膚色適合的髮色不一，而每種色調呈現的感覺亦迴然不同。（IG＠twicetagram）

不同膚色適合的髮色不一，而每種色調呈現的感覺亦迴然不同。淺色系的色調展現出跳脫活潑的動力；深色調則柔和富女性魅力。與其盲目追隨潮流，不如從男生最喜歡的女生髮色中作參考，挑選出最合乎個人膚色與個性的色調。

第五名：啡紅色

第五名：啡紅色（IG＠ssinz7）

紅色可以中和亞洲女生帶黃的肌膚，把紅調加入髮色有效顯白，令皮膚變得明亮。這種啡紅色調深受宋智孝、朴信惠等韓國女星喜愛。啡紅色適合那些因工作需要不能染上太誇張的淺色調，或是怕「布丁頭」色差太大的女生。啡紅色於室內光下色調偏深，在太陽光線下才會若隱若現地透出紅色，充滿層次感。

第四名：啡橙色

第四名：啡橙色（IG＠xeesoxee）

啡橙色低調又不失時尚，同樣是顯白的髮色之一，適合希望嘗試明亮髮色但又舉棋不定的女生。皮膚白皙的女生可嘗試加強橙色調，搭配波浪大捲髮，非常適合夏天的感覺。相反，健康膚色個女生則應以啡色為主調，以橙色作點綴，增添優雅氣質。

第三名：深啡色

第三名：深啡色（IG@kyo1122）

相信絕大部分女生第一次染髮，都是選擇「穩陣」的深啡色作開始。深色調優雅長青，更有助提升氣質，視覺上也會較顯白顯瘦，容易駕馭。不少知性女星如朴敏英、宋慧喬、新垣結衣等也經常以深啡色示人，無論將頭髮束起或放下，都能散發出一種令人無法抵抗的優雅氣質。

第二名：霧面灰色

第二名：霧面灰色（IG＠lalalalisa_m）

灰色頭髮有著獨特透明感以及光澤感，室內光下低調自然，但於陽光下卻透出溫柔纖細的感覺，深受日本女生歡迎，亦特別適合皮膚白皙的女生。不少女生也喜歡留有一頭長髮，容易給人沈重的感覺，灰色調則能提升造型的輕盈感，讓髮質看起來更柔軟健康。

第一名：黑髮

第一名：黑髮（IG＠dlwlrma）

黑髮相對其他色調深沉，卻意外成為日本男生最愛的女生髮色，難怪最新出爐的2020「全球百大美女」第一名孫藝珍也留有一頭黑髮。其他氣質女星如全智賢、李英愛同樣擁有一把烏黑亮麗的秀髮，黑髮的確有其獨特的吸引力。不過並非每個女生也適合黑髮，皮膚較黑、髮質粗硬的女生便容易因黑髮顯得暗淡無光，令臉容看來憔悴沒有精神。