【私處異味】大汗淋漓除了會產生讓人困擾的汗臭味外，也會讓女生下體感到侷促不適，甚至會因此而產生異味。「妹妹」發出異味，有時味道會濃烈得連身旁人都聞到，對女生而言的確困擾又尷尬。

衣着或選用的內褲材質是導致陰道發出異味的其中一個原因，穿着緊身褲或非純棉質地的內褲會容易因為不透氣而產生異味。陰道長期處於悶熱潮濕狀態，不僅會發出異味，還可能會因此造成陰道感染，導致痕癢不適。為了保持下體乾爽，除了要注意內褲和衣着外，原來如廁習慣也要小心留意。

炎炎夏日，保持陰道乾爽要留意內褲質地。（Unsplash/Patrick Kool）

小便姿勢不良易殘留氣味

台灣護理學博士許藍方過往常常在網上分享性知識，修讀博士課程時也以男性尿失禁與性功能障礙作為研究主題。她曾經在醫學節目《醫次搞定》上指出陰道有異味與小便姿勢有關。她直言有些女生如廁時會夾緊雙腳，這樣會容易讓尿液從尿道「往後流」，殘留在外陰，繼而讓陰道散發異味。而更理想的小便姿勢是身體傾前，雙腿打開，這樣尿液就可以很直接流到馬桶內，不會殘留。

而許博士也在節目中提及小便後的清潔方法不當也可能會讓陰道產生異味，她在節目中建議小便後以按壓的方式代替拭擦，把紙巾折疊在尿道口按壓5-10秒以吸取尿液，既不會因為摩擦而殘留紙巾碎屑在下體，又不會把尿液帶到陰道口。

當發現妹妹有異味，甚至有痕癢情況出現，也極有可能是患陰道感染，應盡快向婦科醫生尋求協肋。

外媒《Elite Daily》指出還有其他因素可以影響女生下體的氣味，點擊看...

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