今年49歲的吳奇隆和32歲的女星劉詩詩在2015年結婚，育有一子。從戀愛到結婚，這對年齡相差17年的眷侶每次出現都會成為焦點，因為他們總是形影不離，恩愛得讓人羨慕，特別是吳奇隆對劉詩詩寵愛有加，婚後一樣不減，是圈中的模範夫婦。有網友指，所謂嫁給了愛情，就是如此。

49歲的吳奇隆和32歲的女星劉詩詩在2015年結婚，婚後5年依舊甜蜜不減，是圈中的模範夫婦。(北京稻草熊影視@微博)

吳奇隆出道時和蘇有朋、陳志朋組成偶像團體「小虎隊」一炮而紅，其後在演藝圈的生涯都是扶搖直上，可是他的感情世界卻不如事業般順利。從出道至今，吳奇隆一共經歷了4段戀情，可是前面3段都無疾而終，坎坷的感情路讓他受盡情傷。

吳奇隆出道時以「小虎隊」成員一炮而紅，成為當時炙手可熱的新星，轟動一時。(吳奇隆@微博)

據說吳奇隆入娛樂圈最大的原因，就是為了替父親還債。在他出道拼搏的時候，他遇到了他的初戀徐若瑄，兩人很快就墜入愛河。當時「小虎隊」正值是大紅大紫的時候，而徐若瑄只是個寂寂無名的新星，兩人身份的懸殊差距，遭到吳奇隆的母親反對，在交往2年後二人分手收場。

之後吳奇隆和蔡少芬因拍攝電影《還我情深》而成為戀人。由於兩人背景相近，蔡少芬也是為母親還債而入娛樂圈，惺惺相惜的二人很快便走在一起，更對外公開了戀情，愛得轟轟烈烈的他們被外界認為會長久發展下去。可是兩人因為聚少離多，也有不少的財政壓力，最終他們的戀情在維持了3年後宣告結束，蔡少芬表示他們分手的原因是性格不合，加上很多生活小事積累而導致大家分開。

吳奇隆分別和徐若瑄、蔡少芬都有過一段戀情，可是最後都是無疾而終。(吳奇隆@微博、vivianhsu.ironv@IG、adachoi9800@IG)

後來吳奇隆在拍攝《 蕭十一郎》時，又和馬雅舒戲假情真並高調認愛。馬雅舒一直視吳奇隆為偶像，兩人長跑5年後決定結婚，當時吳奇隆仍在為父親還債，因此並沒有多餘的金錢舉行婚禮和蜜月旅行，一開始馬雅舒都能和他同甘共苦，可是婚後因為工作忙碌的關係，兩人半年內只見了4次面，相處機會不多，婚後兩年馬雅舒更被記者拍到和一名外國男人約會，對方還是遊戲公司的CEO。吳奇隆和馬雅舒最後在2009年宣佈離婚，有網友感嘆吳奇隆並不是輸給了愛情，而是輸給了錢。

吳奇隆1拍攝《 蕭十一郎》時和馬雅舒戲假情真並高調認愛，相戀5年後結婚，婚姻最後不過只有維持了短短2年。

在嚐盡苦難後，總會迎來最美的結局。吳奇隆在2011年拍攝清宮劇《步步驚心》再次迎來了事業巔峰，同時也遇見了他的真命天女。吳奇隆和劇中女主角劉詩詩在拍劇後，互相都有心動的感覺，相差17年卻毫無代溝，可是兩人害怕是因為太入戲的緣故而不敢有進一步的行動， 兩人花了兩年的時間確定了心意，最後才公開戀情，更在2015年結婚。一向節儉的吳奇隆為劉詩詩在峇厘島準備了一場世紀婚禮，總共花費超過2000萬人民幣。吳奇隆更說過這場婚禮沒有預算，可見吳奇隆對劉詩詩的重視程度，想要把所有給予最愛的人，一場一生難忘的婚禮。他更在婚禮上發表了感人誓言：

我也不止一次埋怨過老天，以前我老怪他對我不好，對我不公平，讓我經歷很多奇怪的磨難、不開心的事情，現在我也明白為什麼，因為他把最好的留給我。 吳奇隆

吳奇隆婚禮上在向劉詩詩發表感人誓言，表示經歷苦難後，才明白上天把最好的留給了他。(北京稻草熊影視@微博)

吳奇隆劉詩詩得來不易的愛情:(按圖看更多)

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婚後吳奇隆更是對劉詩詩百般呵護，經歷了前幾段失敗的感情，他對劉詩詩更是珍而重之，以前很少下廚的他為了劉詩詩練成了一身好廚藝，當劉詩詩每次從外地工作回來時，不管多忙吳奇隆都會去接機，珍惜這來之不易的相處時間，愛妻行徑表露無遺，更被外界稱為「寵妻狂魔」。2019年吳奇隆夫婦終於迎來了愛情結晶品，並將兒子命名為「步步」，以紀念他們相愛的「定情劇」，吳奇隆曾經在大陸訪談節目中再次表達了對劉詩詩的深情：

工作的時候經常都會覺得很疲倦，身邊能有一個彼此諒解，能找到一個懂你的人或者可以一起分享的人，是不容易的，但我找到了，我很幸福。 吳奇隆

婚後吳奇隆對劉詩詩百般呵護，被外界稱為「寵妻狂魔」。(吳奇隆@微博)

吳奇隆劉詩詩譜出幸福父女戀： (按圖看更多)