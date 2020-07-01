韓藝瑟30歲後的愛情觀　想念舊愛有何問題？不裝灑脫的獨立女子

你想過嗎？30 歲後的愛情觀，是什麼模樣？這次，讓韓藝瑟和你分享她的想法與經驗談。 韓藝瑟是韓國知名女演員，自 2001 年出道至今已二十年。現年 38 歲的她，不急於走入婚姻，她走在自己的時區裡，輕輕柔柔地，過著自己喜歡的生活。

▼▼▼38 歲的韓國女星韓藝瑟，給你的５個愛情提示▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

6 月份她在個人 YouTube 頻道發表一支影片，熱心回答粉絲對自己的提問。或許你也會好奇，韓藝瑟是怎麼看待感情這件事的。我們貼心為你整理出其中五個和愛情有關的題目，一起來看看她是怎麼回答的吧！

Ｑ：在人生中，感到最後悔的事？

「我最後悔我曾傷害過我愛的人。如果我當時沒那麼不成熟，就不會傷害到他們。而經過很長一段時間後，我才明白其實那也對我造成了傷害。」

人生裡的任何事，我們大概都無法一次就學會。

養成一顆強韌的心，造就一段關係，哪個不是次次打磨、咬牙忍痛，才會漸漸到位？

有些事，讓你後悔，讓你遺憾，讓你想要回過頭重來一次。但你也知道，時光機並不存在，你只能練習如何在下一次做得更好。

Ｑ：一段關係裡，最重要的是什麼？

「在任何關係裡，真摯和誠實都是最重要的。」

你們喜歡對方的可愛，也欣賞彼此的不可愛。

儘管生活狀態起起伏伏，甚至有時相看兩厭，但你知道，每當遇到困難，他會陪你面對和解決，你也會同他梳理關係，正視感情的破洞與裂痕。

是你們成就了你們，讓雙方長出勇氣，於是擁有繼續向前的力量。

【相關圖輯】泫雅Dawn不怕影響事業高調放閃 5個戀愛哲學：愛不是件丟臉的事（點圖放大閱讀）：

+ 12 + 11 + 10

Ｑ：什麼事會讓你感到快樂？

「和心愛的人在一起。雖然此刻我沒有愛人，但一旦我愛上某人，我會很快樂，覺得自己像是電影的主角。」

好的愛情，讓一個人在關係裡成為自己。

我本是完整的人，不倚靠誰。但在遇見你後，我才終於窺見自己在愛情裡的模樣。不是沒你不行，但有你更好。

Ｑ：你最想念的人是？

「老實說，我最想念的人是⋯⋯我最愛的人。」韓藝瑟害羞地笑了笑，「對我來說⋯⋯我最愛的人，是他，我不否認。」

這段影片最動人的，或許是韓藝瑟不吝於在鏡頭前承認：是的，即使已經分手好幾年，我仍想念你。

不佯裝灑脫，不裝作釋懷，這是三十歲後的學問。

做一個獨立女子的同時，我要對自己誠實，承認你未曾從我心中消失。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】30歲「輕熟女」的「分水嶺」 4個女性應該察覺「剛剛好」的轉變

+ 5 + 4 + 3

Ｑ：身為男朋友，最重要的三個特點？

「第一，最初的吸引力。無論他長什麼樣子、做什麼工作、穿什麼衣服。」 「第二，他要是個好人。雖然很難定義什麼是好人，但當我的直覺告訴我對方不是善類，我就不會喜歡他，無論他多帥、多有錢、多具魅力。」 「第三，生活方式。愛一個人，就要花很多時間和他相處，如果他的生活方式和我差很多，不覺得很辛苦嗎？」

韓藝瑟最知名的一段戀情，對象是 YG 經紀公司音樂製作人 Teddy ，兩人 2014 年公開交往， 2016 年正式分手。

過了四年，韓藝瑟的感情觀伴隨她一同成長，她想從被動方轉變成主動方，不再只當城堡裡的公主。

過去我是一個等待白馬王子的公主，但現在我想當騎著白馬的公主。聽起來是不是很棒？為什麼我要等待王子？我想當驚艷別人的公主。一定有男生在等待騎白馬的公主現身，不是嗎？ 韓藝瑟

真誠、快樂、主動，這是韓藝瑟教我們的感情觀。

無論你想等待白馬王子，或像韓藝瑟一樣騎上白馬主動出擊，都祝福你擁有一場不盡完美卻很好很好的愛情。

【相關圖輯】話戒煙又食、落單幫你點埋 教你從5點一眼看出佢會否變劈腿渣男（點圖放大閱讀）：

+ 7 + 6 + 5

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「一定有男生在等待騎白馬的公主現身，不是嗎？」韓藝瑟給你的五個愛情提示】