30歲「輕熟女」的「分水嶺」　4個女性應該察覺「剛剛好」的轉變

要說 30 歲是一個「轉大人」的分水嶺，其實並不為過。

試著回憶 20 幾歲剛踏入職場的我們，10 年的光陰造就了多少好壞、多少歷練，過去的點滴和現今的樣貌，不是三言兩語能道盡的，往往一回過神來，有些改變早已悄悄地發生。

比如「放下」、「淡然」，這些心如止水的轉念，雖不是過去的我們所崇尚、所樂見的，但卻在此時成為個人內外在的基本態度。說不上是什麼大改變，學會「拿捏」、「收斂」也許只是我們只是走在凡事「剛剛好」的路上吧！

▼▼▼按圖放大看哪4個「輕熟女」都應該察覺的轉變，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1. 說得剛剛好，明白「點到為止」的精隨

所謂年輕氣盛，相信許多人在學生時代甚至剛出社會初期，都曾為了讓自己的聲音被聽見，奮不顧身地希望所有人能接受自身的看法，面對志同道合者便同仇敵愾、面對意見不同者就憤世嫉俗。

當你終於發現，人人皆有立場與出發點，無法讓每個人苟同自己時，漸漸就會處之泰然。比起從前想說服，將言語技巧發揮得淋漓盡致，現在的你反而習慣「點到為止」的智慧，該說的都說了，剩下的就讓聽者自行會意吧！

2. 愛得剛剛好，沒有委曲求全、以誰為重

「我的眼中只有你，你的眼中只有我。」時下年輕人的大情小愛，看似與我們無關，卻又與我們有關，因為，你我都是這樣過來的。

曾經，我們也是愛裡的那個「弱勢者」，事事順從、配合，下場卻總是遍體麟傷；曾經，你以為愛就是無止盡的付出，把所有最好的都留給對方，但結局卻不如想像中美滿。於是，每個人都學會在愛裡的規則：「無論如何都不要失去自己，得先善待自己，別人才會愛你。」

曾經，我們也是愛裡的那個「弱勢者」，事事順從、配合，下場卻總是遍體麟傷；曾經，你以為愛就是無止盡的付出，把所有最好的都留給對方，但結局卻不如想像中美滿。於是，每個人都學會在愛裡的規則：「無論如何都不要失去自己，得先善待自己，別人才會愛你。」（《Doctor X》劇照）

3. 過得剛剛好，平凡安穩勝過豪財富貴

要說沒有理想中的生活了嗎？也不全然是如此。即使還是會羨慕某些人的生活品質，但你已經知道「事出必有因」，關鍵在於想要的生活，必須靠自己去爭取。

比起不斷追求家財萬貫，我們慢慢地會發覺，不管是誰對生活的追求，都是傾向「安穩平順」，只要身邊的人身體健康、過得幸福知足，並能待在彼此身邊互相照顧，這種簡單平凡的日子，才是每個人的心之所向。

4. 吃得剛剛好，均衡飲食當道告別吃到飽

對於「吃」這件事，真的是最有感了！以前時不時就和同學、好姐妹去吃 Buffet、下午茶、燒烤、火鍋，各式各樣的「吃到飽」完全不會放過，一定要吃好吃滿，也不必擔心身體會不舒服或是發胖。

然而，現在不僅是身體會時常向我們發出警訊，大家也深刻了解健康、保健的重要性。比起吃到飽，均衡的飲食和營養攝取，才是現在應該關注且追求的，這不只是為了自己，也關係著每個愛你、重是你的人。

如今，再次回想過去的自己，那種感到有些丟臉的窘境已經慢慢消散。因為，你知道這只是人生的某一段過程，自己並不會一直困在某種狀態裡；此時此刻，或許有某些轉變的契機，正在緩緩地萌芽，成為爾後 10 年成就自我的灌溉養分呢！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】