【斷捨離哲學】30歲後隨著時間成長回歸「自我」　珍惜比擁有重要

斷捨離，這三個字在近年可說是一個趨勢。從生活環境、居家空間開始，學著捨棄一些用不到卻捨不掉丟的東西，即便過程中會猶豫，但成功後反而會有一股輕鬆感，有種「找回生活」的感覺。

年紀來到了 3 字頭，逐漸意識到所有事情，終將回歸於「自我」。除了外在的斷捨離外，對於自身的本質以及對待他人的際遇，也出現了某些微妙的變化；某些人、某些事，那些曾經很在意的，好像漸漸可以拋開既有的束縛，進而讓我們的心靈尋獲釋放。

成長階段的變化：原來人真的會長大

這裡說的長大，不僅只是外貌上的改變，而是經過一連串轉折淬煉而成的果實，好比從職場新鮮人到能獨立作業的熟練職員，這之間的改變都是經過不斷地學習、取捨而來的。

成長的階段，我們有可能認清了人性的現實，也可能學會拿捏輕重緩急，為了提升競爭力，拋開膽怯、勇敢嘗試，努力蛻變為那個從來沒有想過的自己。當再次回頭看時，發現長大不再只是說說，是真的隨著時間持續改變、強化自我的過程。

不僅只是外貌上的改變，而是經過一連串轉折淬煉而成的果實，好比從職場新鮮人到能獨立作業的熟練職員，這之間的改變都是經過不斷地學習、取捨而來的。《金秘書為何那樣》劇照

人際交友的變化：原來永久那麼困難

接著，你會發現與身邊朋友的交際也出現的轉變，以前曾經很投機的朋友，怎麼變得如此難溝通？沒講幾句話就顯得很像在「硬聊」，幾次下來，彼此在不知不覺中漸行漸遠，直到沒有聯絡為止，而且類似的情況，隨著年紀越大所累積的人數便越來越多。

事實上，人際關係是我們一輩子的功課，必須勇敢承受某些人在生命中可能只是「過客」的事實。許多時候，很多感受和喜怒哀樂都是當下的一種情緒，當時能與你產生共鳴的人，便能成為那個階段重要的朋友；然而，隨著步入職場、成家立業，當你的身分與責任不斷轉變的時候，那個人不見得也跟著改變，兩人便自然走上不同的道路。

人際關係是我們一輩子的功課，必須勇敢承受某些人在生命中可能只是「過客」的事實。《三流之路》劇照

因此，捨棄一段關係並非所謂的無情、狠心，而是因為我們都必須成長、必須在對的階段與對的人相處。永久不容易，若身邊有陪伴你超過 10 年以上的朋友，一定要好好珍惜這份難得的情誼。

生活定義的變化：原來剛好就是最好

以前總想著要過理想的生活，在腦海中建構那些美好的日常，希望能掌握所有最好的、最渴望的在身邊，追求不可能的完美。

正視身邊所擁有的，然後好好珍惜是不是更重要呢？《想見你》劇照

但，現在反過來想：「什麼是理想的生活呢？」比起不斷逼自己做出取捨、去追逐那些比登天還難的目標，正視身邊所擁有的，然後好好珍惜是不是更重要呢？當然，生活中一定會有壓力，但多數人難免會為了那個「最好」本末倒置，甚至漠視其他更重要的東西，這份反思也是提醒著我們對於某些要求，其實「剛好就是最好」。

再次檢視「斷捨離」，是不是有不一樣的感觸了呢？有時候，我們覺得要丟掉、放棄很困難，其實所有的一切都是要讓我們能成為更好的人所產生的考驗。有得必有失、有失必有得，要留要丟、是好是壞，也往往在你的一念之間。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】