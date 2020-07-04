與前度做回朋友聼上去像天方夜譚，但這世界上仍然有不少人可以做到。從情人退一步回到朋友身份，關係似乎變得更加輕鬆與長久，不是每一次分手都要撕破臉皮、老死不相往來。不過，身為另一半該如何看待伴侶與前任仍然維持朋友關係呢？

是舊情人也是朋友？

楊丞琳 & 小鬼

「他真的是我的青春」

早前楊丞琳作客台灣綜藝節目《綜藝玩很大》，與初戀情人小鬼合體，引起網絡熱議。過去兩人同讀台北華岡藝校，不但是同班同學，還是彼此的初戀情人，見證雙方從路人一路成長成為藝人，談了一場純純的戀愛。回憶過往兩人交往點滴，楊丞琳曾分享當時她已經出道，自以為自己很紅，所以每次和小鬼走在街上，一有人經過，就會甩開他的手，但是小鬼對她仍然十分包容、諒解，她感嘆自己「遇到一個很好的人」。

楊丞琳出演台灣綜藝節目《綜藝玩很大》與初戀情人小鬼合體。（rainie77@IG）

我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是。 楊丞琳

楊丞琳與小鬼難得在熒幕前合體，一眾粉絲都相當激動，兩人不僅在節目中有許多搞笑又有趣的互動，還在幕後花絮中分享了不少學生時代難忘的往事，是滿滿的「回憶殺」。據悉，兩人分手之後也曾經歷過「尷尬期」，參加同學聚會時會刻意避開彼此。不過漸漸成長變得成熟之後，他們再有交集時，懂得互相理解與支持，從舊情人昇華為知心好友，相識20年彼此情誼已無堅不摧。

楊丞琳與小鬼私下常常聚會，對方一有活動都會義氣相挺，完美示範「分手還是可以當朋友」！就連楊丞琳在交往前，會向對象提出要「接受小鬼的存在」這項條件，否則就無法交往下去。如今楊丞琳與李榮浩甜蜜結婚，初戀男友小鬼大方送上祝福，過去的感情沒有成為芥蒂，被網友封為「最佳前男友典範」。

節目中兩人展現好友情。（rainie77@IG）

更多楊丞琳和小鬼友情認證照片：（點閱下圖）

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林心如 & 林志穎

日前，林志穎在微博上傳一張合照，引起網友熱烈討論，照片中包括藝人歐弟、霍建華以及林志穎三人，網友驚喜發現林心如的「前男友」林志穎與老公霍建華竟然「世紀同框」，大家都驚呼「好神奇」！

林心如的丈夫與前任男友「世紀同框」:

林志穎與霍建華驚喜同框。（林志穎@微博）

林志穎現任妻子是台灣名模陳若儀，不過在這之前林志穎與林心如曾有過一段轟轟烈烈的愛情往事。1994年年僅18歲的林心如剛出道就和已經小有名氣的林志穎合作拍攝電影《校園敢死隊》譜出戀情，兩人成為娛樂圈中公認的金童玉女。不過好景不長，雙方因聚少離多，加上個性無法磨合而感情變淡，分手收場。

林心如曾在節目《康熙來了》大方分享兩人的分手經歷，原來分手後是林心如主動打電話給林志穎問好， 她表示兩人不是經歷激烈的吵架才分開，因此仍然希望維持友好的朋友關係，態度十分大方。如今林志穎與女模妻子陳若儀結婚育有3子，而林心如也和霍建華喜結連理，誕下女兒「小海豚」，各自組建幸福家庭的同時，丈夫和前男友成為好友，圓滿結局羡煞旁人。

林心如與林志穎因合作電影《校園敢死隊》結緣。（易夢@微博）

兩人分手後曾在《康熙來了》大方同台：

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林心如與林志穎如今各自組建幸福家庭：（點閱下圖查看）

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分手後繼續做朋友？

感情就是如此奇妙的東西，無法繼續成為情人，卻可以以友情的方式，繼續延續這份緣分。許多情侶即使分手之後，也會保持聯絡，將感情昇華成為互相支持的友情。縱然明白互相無法繼續以情人的身份走下去，便以更加成熟與大方的態度去看待兩人之間的關係，「情人」儼然已是過去式，選擇以朋友的身份讓對方留在自己的生命中，保留這段難能可貴的情誼，不失為一個皆大歡喜的結局。

根據2010年外國的一項調查，探討已經分手的情人在感情中的滿足程度，是否影響雙方分手後維持友誼的因素。而結果顯示，在仍處於戀人關係的時期中，兩人的滿足程度愈高，在分手後成為朋友的機率就愈大。或許許多人會疑問：「那為什麼不繼續在一起？」很多感情有時候是無法回頭的，一些人選擇與前任繼續做朋友，是清楚明白對方是超越情人關係的另一種重要的存在。

舊情人還是能做回朋友？（sarah_noltner/Unsplash）

分手後的友情能夠維持下去的關鍵因素是雙方都能成熟且大方地看待這段關係，若任何一方仍抱有想要復合的念頭或者一些不健康的負面感受，又或是讓對方伴侶感受到不安與壓力，那這份情誼仍需斟酌。那和前任做朋友的正確方式是什麼呢？

和前任做朋友的正確心態：（點閱下圖查看）

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參考資料：〈How To Stay Friends After A Break Up If You Don't Want Them Out Of Your Life〉