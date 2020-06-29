賭王何鴻燊上月不幸病逝，令人惋惜，而近日賭王家人在報章刊登訃聞時，驚現一個令人陌生的名字「何猷邦」，揭露賭王第17名孩子的神秘身份。身份一直撲朔迷離的「何猷邦」突然出現在家族名單中，掀起城中一陣熱話，成為矚目焦點。

四房子女與賭王何鴻燊一起慶祝生日。（SabrinaHo何超盈@微博）

四太梁安琪神秘「17子」終曝光 因精神問題而隱姓埋名？

多年來一直謠傳四房還有一名兒子，不過身份十分神秘，並傳出其子叫「何猷佳」，但是一直未有證實，引起外界諸多揣測，各種天花亂墜的故事讓「17子」的身份顯得更加撲朔迷離。如今賭王的一則訃聞終於揭開他神秘的面紗，四太梁安琪發表公開聲明揭「藏子」原因，首次承認及談及兒子「何猷邦」。

根據訃聞中的排名，「何猷邦」列在三房之子何猷啟之後，四房兩名兒子何猷亨、何猷君之前，證實為四房長子。聲明中提及何猷邦因身體原因而一直未有對外公布其任何消息，並提到他的人生「注定了他必須被保護，不能夠被打擾」。而在賭王家族中，猷邦並不是一個秘密，眾人皆竭盡全力保護他。

四太梁安琪發表聲明首度認子「何猷邦」：

何鴻燊四太梁安琪聲明全文

有傳何猷邦年幼生過一場重病後，情緒出現問題，賭王與四太曾將他送去澳洲治療，但效果不佳後，再轉送至美國做治療，其後長期留在美國生活。出於對兒子的保護，避免其受到外界更多的關注與騷擾，何家決定不對外公開何猷邦身份，以免過度曝光會為何猷邦帶來負面情緒。甚至連賭王過身，為保護何猷邦，亦不會安排他回港奔喪。

據悉賭王與四太對兒子何猷邦愛護有加，請最好的專業人員照顧兒子，小心翼翼地呵護他。有傳何猷邦自幼天資聰穎，對資訊科技頗有天賦，大學畢業後有大公司請他去工作。不過據聞何猷邦害怕人多的地方，不擅與人溝通，長年來隱姓埋名躲匿在家族的羽翼之下。

四太梁安琪與賭王何鴻燊陳年舊照。（TVB情報局）

更多四房家庭照：（點閱下圖）

+ 9 + 8 + 7

市井出身曾打四份工維生 做月薪700元跳舞老師 靠舞技讓賭王神魂顛倒？

這麼多年我找到了你，是最好的舞伴。 何鴻燊

「一舞定情」 何鴻燊承諾不再找其他舞伴

談及四太梁安琪與賭王何鴻燊的相愛歷程，也可稱得上是一段傳奇故事。廣州出生的梁安琪生長於基層家庭，年少時便是一名舞蹈演員，擁有出色又精湛的舞技。年紀輕輕又野心勃勃的她隻身一人輾轉去到澳門打拼，更一日做四份工，白天在寫字樓工作，下班後再到各社團擔任舞蹈老師，夜晚再在葡京賭場開箱數錢。靠多年打拼她累積不少人脈，1986年在一次籌款慈善活動中，梁安琪被推薦成為當晚何鴻燊的舞伴，當年年僅26歲的梁安琪遇見已經65歲的賭王，兩人一切磋舞藝立刻天雷勾動地火。賭王第一次與梁安琪跳舞就對她說:「我就認定是你了，我不要再找其他舞伴。」

賭王與梁安琪一舞定情。（解憂雜貨舖咿呀@微博）

賭王示愛 梁安琪竟回答：「我先想一想」

讓賭王眼前一亮的梁安琪馬上得到他的注意，知道她是自己公司的職員後，賭王提議梁安琪讀書進修，以得到更好的晉升機會。努力拼搏的她聽取良言後，慢慢從一個低級員工做至高級員工，同時身兼賭王的舞伴。直到有一日，他對她說：「我想和你一起生活，你願意嗎？」梁安琪竟然沒有立即答應，還要求給她兩日時間考慮清楚，她也知道自己若答允，人生便會有翻天地覆的變化。

你是我最後一個愛人。 何鴻燊

縱使兩人在一起必定會面對不少流言蜚語，梁安琪仍斬釘截鐵地表示自己並不在乎外界的眼光，認為無須向家人、朋友解釋，她唯一擔憂的地方在於兩人關係是否長遠，害怕這段關係將來會因為性格不合或其他家庭問題而很快無疾而終。不過，賭王何鴻燊向她承諾會給她一個安定的生活並表示「你是我最後一個愛人」，給梁安琪打下一劑定心針。

梁安琪來自廣州曾任職賭王公司的低級員工。（綜娛神扒手@微博）

不介意愛情與人同分

雖然兩人年齡相差39歲，梁安琪坦言感覺自己與何生並沒有任何年齡差距，她曾在訪問中分享何生吸引之處時，她大方又甜蜜地說：「我覺得他是一個充滿風度、説話有份量和幽默的人」，甚至表示「他是無瑕的、無人可比的。」四太還分享自己嫁給賭王前，已經清楚知道對方的家庭環境，自己作為「四房太太」，並不介意「感情要同人分」，只要在他面前能感受到對方愛自己已足矣。梁安琪直言自己13歲為生計已外出打工，多年來浮浮沉沉看盡世間百態，遇見賭王何鴻燊後，她被他那份紳士風度、對女士的尊重之情以及對家人的愛惜所打動，她覺得這是一個值得托付終身的男人。

梁安琪後期常常陪伴賭王出席各種大大小小的場合。（SabrinaHo何超盈@微博）

梁安琪1988年嫁給何鴻燊，89年兩人正式同居，兩人育有三子兩女，分別為長女何超盈、長子何猷邦、次子何猷亨、幼子何猷君和幼女何超欣。身為女强人，「四姨太」不但是賭王出席舞會的絕佳舞伴，在事業上還為他推波助瀾成為得力助手，並且不斷提升自己在政商界大展拳脚，積極廣泛發展業務，涉及餐飲業、博彩業、媒體工業等，業務遍佈香港、澳門及内地。一向鍾情物業投資的「四太」早已建立百億元計的物業王國，在港持有不少豪宅大屋。目前她在香港共持有6塊地皮、11幢商業大廈和多個收租物業，更名列香港福布斯富豪榜第29位，身家約250億港元，是名副其實「可柔可剛」的女强人。