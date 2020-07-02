夏日炎炎，香港天氣十分潮濕又炎熱，肌膚在酷熱又潮濕的環境下，各種問題和狀況都浮現出來。許多人都有臉上生暗瘡的煩惱，但其實背部也是經常長痘痘的「重災區」。究竟為什麼背部會生暗瘡，又該如何對付它呢？一起來看看夏日身體護理小妙招吧！

除了面部之外，背部也很容易生暗瘡。（Romina Farías/Unsplash）

背部生暗瘡的原因

一般來説，人身上有皮脂腺的地方都有機會生長痘痘，而人的面部皮脂腺分佈最多，最容易生暗瘡，因此許多人都只著重面部暗瘡的搶救方法，反而忽略了背部肌膚。事實上，人的前胸後背也有皮脂腺，只是量的多寡之分，而前胸、後背是人體全身皮脂腺分佈第二多的地方。毛孔中的皮脂腺會分泌油脂，當所分泌的油脂沒有做適當的清潔，便會堵塞毛孔，形成粉刺痘痘。

當然飲食習慣也至關重要，攝取含糖量過高、過量油脂，例如喜歡吃重鹹、油炸、辛辣食物等，都會刺激油脂分泌，以及身體内分泌失調，導致痘痘大爆發。無論是面部還是背部生暗瘡，都讓人難以忍受。

用磨砂膏可幫助清走角質。（Aiony Haust/Unsplash）

夏日身體護理：對付背部暗瘡

除了多吃清淡食物，減少油脂分泌之外，身體護理同樣重要。人們常常忽略自己的背部肌膚護理，隨便用沐浴露清洗一下就算數，若要做到真正的深層清潔，光靠沐浴露絕不足夠！當背部生出很多「粒粒」或暗瘡，改善暗瘡肌就要靠磨砂搭救！磨砂膏不但能幫助清走皮膚上堆積的皮脂和老廢的角質，還能讓肌膚變得如絲般幼滑，建議每星期使用磨砂膏兩次。

磨砂粉混合沐浴露就能調製出專屬自己的磨砂膏！

自製磨砂膏步驟：（點閱下圖查看）

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