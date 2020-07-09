【金秀賢愛情】《雖然是精神病但沒關係》由金秀賢與徐睿知合拍，在Netflix中奪得第1名。早前，便傳出金秀賢在現實中曾與徐睿知談戀愛，難道徐睿知便是金秀賢口中「能為自己而死」的另一半？

金秀賢與徐睿知出演的《雖然是精神病但沒關係》大獲好評。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

在《雖然是精神病但沒關係》中，金秀賢飾演一位精神病院護理師文鋼太，父母在他小時候相繼離世，從小便要照顧患有自閉症的哥哥，事事以他為先，臉上總帶着笑容，內心其實十分憂鬱，一次偶遇下，遇上飾演有「反社會人格」成人童話作家的徐睿知，看穿他其是位「偽善者」，並互相療癒的故事。

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金秀賢與徐睿知在劇中非常合襯。（《雖然是精神病但沒關係》擷圖）

金秀賢徐睿知劇中多個大膽場面惹討論

32歲金秀賢退伍後沉寂近1年終於復出，與30歲的同門師妹徐睿知合作，一回歸便成為熱話，金秀賢先在第1集展示8塊腹肌；第3集被徐睿知摸腹肌；第4集徐睿知淋雨透黑色打底內衣，並與金秀賢雨中相擁；在最新一集，二人感情終於有進一步發展，金秀賢被迫同居，徐睿知在惡夢中醒來，獲金秀賢緊抱、安撫，二人劇中的互動，看得一班劇迷心癢癢，郎才女貌，多希望二人在一起。

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資深娛記爆料 曾與徐睿知相戀

韓國資深娛樂記者金龍浩，在韓國娛樂圈打滾15年，不時在Youtube大爆藝人的秘聞，復出的金秀賢也成為他爆料對象。

他指金秀賢和徐睿知現實中曾是情侶，當時退伍後的金秀賢簽進表哥李沙朗的經紀公司Goldmedalist，更積極地引薦徐睿知到公司，好讓方便二人約會；不過二人已分手，徐睿知竟與李沙朗拍拖，直到現在也是進行式，金龍浩直言算是行內人間公開的秘密之一。

韓國資深娛樂記者金龍浩指金秀賢和徐睿知現實中曾是情侶。（Chun Youngsang for Netflix）

金秀賢出道13年，紅遍亞洲，是許多女生的男神，他同樣有着男偶像的命運，便是沒有公開或承認過戀情，當然也包括與徐睿知的緋聞。

在演戲的時候，是要去成為一個人物的，不管是什麼人物，都要從心底成為他。《Dream High》也好，《擁抱太陽的月亮》也好，我演過的角色好像真的都很癡情啊，我覺得我自己也會有一段這樣的戀愛的，一定會的。 金秀賢

金秀賢擇偶條件 極度專權？

不過，金秀賢並非「戀愛笨蛋」，有報導指他曾於訪問中自爆愛情觀，坦誠自己是一個大男人主義者，對方是可以願意為了自己而死、眼中只有他，卻不會妨礙他工作，在他需要人陪的時候，一定要在他身邊；他也希望自己在41歲結婚，對方可比自己小20歲，直認喜歡比自己小的人；可見他在愛情中絕對是強勢的一方。大家又可期待一下金秀賢會為了誰而放下包袱，公開戀情。

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（資料來源：TVBS）