金秀賢身世坎坷、爸爸出軌　似足《雖然是精神病但沒關係》劇情？

32歲金秀賢憑着《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》紅遍亞洲，當時只有26歲的小鮮肉，退伍回來，轉眼已經32歲的成熟男人，休息1年，近月拍檔徐睿知的《雖然是精神病但沒關係》終於播出，而且不負眾望，在Netflix中奪得第1名。

金秀賢與徐睿知出演的《雖然是精神病但沒關係》大獲好評。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

讓人期待已久由金秀賢與徐睿知的《雖然是精神病但沒關係》終於在6月底播出，金秀賢退伍後首次正式回歸電視劇，其樣貌被大讚跟7年前《來自星星的你》時沒兩樣，凍齡的金秀賢在記者會上笑指：「我吃很多維他命，而且很會修圖」但觀眾也清楚金秀賢不只是照片上好看，劇中也如是。

在劇集中，金秀賢飾演一位精神病院護理師文鋼太，父母在他小時候相繼離世，從小便要照顧患有自閉症的哥哥，事事以他為先，臉上總帶着笑容，內心其實十分憂鬱，一次偶遇下，遇上飾演有「反社會人格」成人童話作家的徐睿知，並看穿他其實是位「偽善者」，展開互相療癒的故事。

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金秀賢被爆出複雜家庭史。（soohyun_k216＠instagram）

金秀賢宣稱「獨子」受質疑：「只是不想讓媽媽傷心。」

32歲的金秀賢出道13年，主演的劇集不算多，但兩套人氣劇集《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》足以令他紅遍亞洲，更有媒體形容他是「天才演員」，據韓國《OSEN》，金秀賢是韓劇歷代最高劇酬，拍攝16集，收入可達2,080萬港元；當你以為他人生順風順水，其實他來自一個複雜的家庭。

金秀賢出道以來一直都不提起自己的家庭背景，更對外宣稱自己是家中「獨子」，後來歌手金珠娜在新歌發布後，承認自己是金秀賢的妹妹，揭發金秀賢的「謊言」，令他一度受質疑，他透過經理人公司承認家人關係，同時解釋，是為了保護媽媽，不想提及家庭，皆因他父母已離異，爸爸是80年代紅極一時的搖滾組合Seven Dolphins的主唱金忠勳，且另組家庭，金珠娜便是同父異母的妹妹，金忠勳的疑似偷吃、婚外情產女家庭史隨即成為當時熱話。

節目《聽到傳聞SHOW》指金秀賢一直有經濟資助生父家庭。（《聽到傳聞Show》擷圖）

金秀賢成名後，金忠勳不怕影響兒子，不時會提起其名字，又指「兒子就是我的力量」、「總有一天一定要和秀賢一起合唱」，外界都認為金忠勳借名氣炒作，不過金秀賢並對一切沒有回應，節目《聽到傳聞SHOW》更爆料，他一直有經濟資助生父家庭，外界大讚他孝順。

金秀賢：「這樣做只是不想讓媽媽傷心。」（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

金秀賢曾騙吃騙喝？ 外在和演技不及赤子之心

金秀賢從小與母親相依為命，家境清貧，需要姨媽幫助，加上天生心臟不好，更要做手術，每天只往返家裡和學校，個性內向、害羞，不善於交際，金媽媽因而要求他參加戲劇相關的課程，廣闊他的視野，他也因而愛上表演，在陪話劇社前輩試鏡時，偶而獲得《泡菜乳酪微笑》的角色，開展他演藝之路。

當時金秀賢雖出道，但薪金微薄，不時還會在學長姊身邊騙吃騙喝，直到他拍攝完《擁抱太陽的月亮》爆紅成一線男星，他不但沒有架子，更報答曾有恩於他的學長與同學，每次得獎都會多謝媽媽和姨媽，做事以媽媽為先。除了外在和演技，他的飲水思源才是最令人敬佩。

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（資料來源：《金秀賢的全盛時代》）