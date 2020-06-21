【2020韓劇推介｜優雅的朋友們】韓劇《夫妻的世界》與《愛的迫降》在2020年上半年熱播，2020年下半年又有甚麼韓劇會成為焦點？據說將有一套混合兩大高收視劇「夫妻的世界Ｘ天空之城」的超強韓劇推出，到底有誰出演？

《優雅的朋友們》成為下半年最期待的韓劇之一。（songyoona2015@instagram）

2020下半年最期待韓劇：《優雅的朋友們》＝夫妻的世界 x Sky Castle天堂之城？

《優雅的朋友們》同為製作《夫妻的世界》的電視台JTBC所推出，將在7月10日（星期五）韓國播出，當劇集的海報與首條預告推出，韓劇迷紛紛指是最強的《夫妻的世界》與《Sky Castle天空之城》的合體，萬般期待。

《優雅的朋友們》由演員到劇情都令人期待，更是韓國近年少有100%播出前完成製作劇集。（《優雅的朋友們》劇照）

劇集由電視版《愛上變身情人》的導演宋賢旭和《守望者》的編劇朴孝妍共同製作，故事講述四十歲的朋友夫妻檔都居住在「新城」，一位朋友突然死去，以殺人案開展故事，男主角的妻子成為了嫌疑犯，相識20年的朋友和夫婦們都捲入案子中，平靜日子產生了裂痕；從預告中看到主角們在20年前也同樣失去了一位朋友，應該與現在有莫大關聯，故事充滿人性展現、懸疑查案，有點像韓版的《天與地》、《十八年後的終極告白》；而且演員陣容都是韓國的資淨演員，如劉俊相、宋玧妸、裴秀彬與韓多感，相信又是一套演技大鬥的劇集。

按圖看看《優雅的朋友們》的故事大綱＝＝＞

+ 14 + 13 + 12

【2020下半年韓劇】按圖看看各大男神下半年回歸，又有哪一個故事最引人入勝＝＝＞