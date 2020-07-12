「御用鬼妹仔」陳明恩今年初離開效力13年的無綫，事業上跳出「Comfort Zone」，人生路上也將邁入新階段，她在今年5月宣布懷孕，年底即將迎接與舞蹈員丈夫鄭獻（Eddy）的愛情結晶，幸福滿溢。

近日，陳明恩到商台接受《1圈圈 星光背後》訪問，分享當日離巢原因一來是想尋覓較大的發展空間，二來是想調理身體準備「造人」，看來上天也很眷顧她，離開無線不久後便成功懷孕。事事順遂的陳明恩在節目中也大方分享與丈夫的愛情故事。

陳明恩與丈夫Eddy。（IG@dancingcorinna）

與丈夫同是彼此初戀

陳明恩除了唱功了得，也擅長跳Jazz，她與Eddy正正就是因跳舞而結緣。Eddy先跟她學跳Jazz，之後到她跟Eddy學跳Hip Hop，她直言「他是我的初戀，我亦是他的初戀，很難得。」舞蹈員常常予人「多女仔追」、「花心」的感覺，陳明恩笑言丈夫過去雖有不少追求者，但她欣賞丈夫工作時會小心保護和尊重身邊女性。兩人的愛情仿佛真的是命中注定，陳明恩分享「我們之前都試過暗戀其他人，但最後都因為各種原因不能發展下去。」

點擊看圈中嫁給初戀的女星：

+ 12 + 11 + 10

拒絕速食學懂慢慢來

陳明恩雖是演藝學院出身，事業路起步比很多人遲，2008年才以27歲之齡入行，如今看似樂觀的陳明恩受訪時曾言「有一段時間很想放棄，甚至憎恨唱歌、演戲和跳舞。」 作為虔誠基督徒的她將這段時間視為神的考驗，學懂忍耐，在2013年《老表，你好嘢！》讓觀眾記住了她的名字，同年才發行她第一張個人專輯《香港有個陳明恩》。

陳明恩因《老表，你好嘢！》一劇開始為人認識。（《老表，你好嘢！》劇照）

相處2年半才開始拍拖 「忍耐」認清身邊最愛

事業學會等待，愛情上如是。陳明恩宛如其他女生般對愛情有憧憬，卻沒有只被感覺沖昏頭腦，為拍拖而拍拖。她與Eddy也一反社會上「速食愛情」的常態，相識兩年半，真正相處過後才開始拍拖。而拍拖過程中也很「忍耐」，除了堅守不發生婚前性行為的原則，陳明恩與Eddy有共識拍拖只會親臉和額頭，唇吻只會留待婚禮之上，雖然Eddy初時覺得她過於「嚴格」，後來也選擇接受和尊重她的想法，學習「真愛可以等」這一門功課。

陳明恩32歲才開始初戀，比起許多人遲，但在愛情上卻從未走過「冤枉路」，與Eddy拍拖4年後便步入教堂，成為彼此的終生伴侶。