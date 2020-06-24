中日混血兒裕美與林作的緋聞傳了一年多，近日有傳媒拍到兩人在尖沙咀「撐枱腳」兼拖手，被記者追問時雖然未有回應，但一臉甜蜜似乎已經默認戀情。兩人拍拖消息傳出，不少人都嘲諷林作「搭錯車」，並將裕美與林作前女友麥明詩比較。林作終於昨日深夜於Facebook撰文默認戀情，並且提出5點護花，反駁網民對女友的攻擊，有人留言大讚他是「好男人」。

林作與裕美拍拖。（林作Facebook）

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裕美出道18年，星途一直半紅不黑，花邊新聞不絕，比她的作品更引人注目。身邊男伴如輪轉，單親家庭成長的她，曾經直言自己不斷拍拖的原因是尋覓「完整家庭的愛」，自小缺乏父愛，母親又是不擅長表達愛的傳統女性，因此裕美坦言拍拖是「心理上需要」。縱然戀情無間斷，裕美的情路似乎屢遇波折，兜兜轉轉，結過一次婚，卻仍未能找到「真命天子」。

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這次與林作發展姊弟戀，男方其實早已公開表示欣賞裕美。當年裕美仍與意英混血兒Alex拍拖時，林作已在Facebook撰文大讚裕美是「香港清泉」，並坦言「深深被佢吸引」。而如今看見裕美被攻擊，更即時跳出來護花，又指當年裕美被指背夫偷食是因為前夫「惡意營造出女方出軌情況」，實際上兩人婚姻早已有名無實，力撐裕美當時有選擇伴侶的自由，又直斥「香港人的狹窄思想，乃造成很多人的身心不愉快之原因」。

對每一段感情全心全意是美事，但若愛得毫無底線，一旦碰上「渣男」便可能會遍體鱗傷。巨蟹座的裕美嚮往家庭，愛上了就會毫無保留，是12星座中「渣男磁石」的代表。以下3大星座女，情路上都屢遇挫折，常常被賤男矇騙。

1.巨蟹座

巨蟹座是名副其實的小女人代表，當她們認定對方，就會甘願為對方放下一切，可以包容對方的所有缺點，為對方付出所有。她們會為了討好對方而改變自己，甚至會為另一半改變自己過往堅守的原則，為了維繫關係，受到委屈也只會藏在心裏，默默忍受。這種毫無底線的愛，養成了不少「渣男」。

（01女生製圖）

2.獅子座

獅子座平日強勢又霸氣，看起來絲毫不像會被渣男矇騙的小女生。然而，獅子座一旦愛上了就會露出「小女人」的一面，不時會因為害羞而扭擰，又會開始刻意化妝打扮吸引心儀對象。她們的自信同樣見於愛情上，她們自覺不會看錯人，只要對方稍稍說兩句甜言蜜語，便能讓獅子女「淪陷」，並且百分百相信對方。到最後揭開皮囊，才發現對方是壞男人。

（01女生製圖）

3.雙魚座

雙魚座天性善良，毫無機心，從來不會猜度別人，對朋友如是，對另一半也如是。她們從來都以感性行先，只要對方能觸動到她們，不論對方背景、過去經歷如何，她們會毫無條件信任對方。對愛情從無「防範」，讓她們常常信錯人，但她們也從來不會吸取「教訓」，因為她們相信全心全意付出才算得上是真正的愛情。