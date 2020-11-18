【心理測驗】你戀愛大過天　抑或退縮不敢愛？測出對愛情重視程度

【心理測驗｜愛情｜戀愛心理】愛情讓人笑，也讓人哭，傷過痛過後，有人依然將愛情放在生命中的第一位，有人因此退縮不敢再愛。你又是屬於哪一種？

Twins的一首《戀愛大過天》唱出少女情懷，與心儀對象聊天比考試更專心，為了他可以荒廢學業、可以茶飯不思，他佔據自己整個世界，十多歲時覺得這叫「青春」。年紀漸長，考量多了，經歷多了，回頭再想，為愛不顧一切卻叫「天真」。

有些人即使受過情傷，每次戀愛還是會全心全意，但有更些人卻因總是錯摸，漸對愛情失去信心。（《三十而已》劇照）

愛情「不划算」 努力過仍難有回報？

縱然如此，身邊總有一兩個一旦戀愛就無比投入的朋友。誰也不能保證一段關係能開花結果，他們還是樂意落足心機栽種。縱然他們受過傷，也能抱著「大無畏」精神面對往後每一段感情。有人卻恰恰相反，他們覺得愛情難以捉摸，如電器般「化學」，說壞就壞。故此他們寧願把心思放在事業或學業上，起碼努力過仍會有回報。愛情在你心地位又是如何？即做以下心理測驗，找出答案。

假設你經過麵包店，發現門口大排長龍，你覺得他們正排隊購買哪種麵包？

A.菠蘿包

B.法包

C.方包

D.牛角包

▼▼▼你戀愛大過天，抑或退縮不敢愛？點擊看答案▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

有人覺得只有在懵懂年紀，才會對另一半毫無保留地付出。（《再見，我的初戀》劇照）

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