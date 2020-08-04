《對號入座》12星座床上功夫　真實分享：面對天蠍座要足夠體力？

ViuTv全新西方玄學及星座節目《對號入座》，由林二汶與魔法塔羅師JanJan主持，請來24位不同星座的男女分享自身經歷，早前播出的集數主題為性愛，探討12星座的性能力，到底12星座中，哪些星座床上功夫有待改善，哪些星座關上房門是萬人迷呢？

12星座中，誰是床上好對手呢？（《非分熟女》劇照）

性事不合久而久之自然會影響關係，不敢明言會令心結越積越深，甚至到最後會影響關係。網絡有關性愛的資訊比往日多，性的價值不再是繁殖，而是讓人愉悅、讓關係變得更親密，只是大部份人仍羞於談性。想在拍拖之前想了解對方的床上功夫？不妨先從星座角度了解一下。魔法塔羅師JanJan在節目中指出以下3個性能力有待改善的星座：

天秤座

天秤座有着風象星座愛玩、害怕沉悶的特質，但他們在床事上的表現可算是「虎頭蛇尾」。Jan Jan直言天秤男在床上較為心急，一開始就十分「激烈」，但後繼無力，持久力較低，因此未必能滿足對方需要。而節目中的天秤男代表默認評價，直言自己平日沒有做運動的習慣，體力較差。

天秤座持久力偏低。（影片截圖）

水瓶座

水瓶座一向令人難以捉摸，而且很有主見，有時會活在自己世界中，忽略旁人感受，予人自我中心的感覺。Jan Jan表示在床上的水瓶男也如是，他們會照顧自己的感受為先，自己感到歡愉滿足就可，從不會詢問伴侶的感受，因此水瓶座在床上算是「渣男」。

水瓶男不太顧伴侶感受。（影片截圖）

處女座

處女座屬於土象星座，性格通常較認真，做事一板一眼，予人刻板沉悶的感覺。對於床事，他們也沒有太大要求，因此在12星座中表現較差。Jan Jan表示處女座其實是個愛幻想的星座，對性愛有無窮無盡的想像，但在現實世界中卻又恰恰相反，在床上的他們「有心無力」，只想按部就班，不想構思太多「花招」，節目中的雙子女分享自己曾與處女男拍拖數年，後期幾乎沒有性生活，兩人變成了「神交」關係。

處女座在床上有心無力。（影片截圖）

點擊看節目中女生分享過去在床上的不快經歷==>

+ 3 + 2

表現最強：天蠍座

Jan Jan指天蠍座不論男女，都是在12星座中表現最好。天蠍座性格神秘，對不少人而言都魅力十足。而在星相學中，天蠍座代表男性生殖器，而Jan Jan也坦言天蠍座在12星座中負責掌管性愛，因此每當關上房門時，就是他們最有魅力的時刻。

點擊看天蠍座如何在床上散發魅力==>

+ 3 + 2

至於12星座中，纏綿過後便會消失的星座是......

+ 2

【星座性愛】12星座中誰有處女情意結？點圖即看==>