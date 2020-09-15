【戀愛筆記】5種千萬不要放手的好男人　尤其適合缺乏安全感的你

相信有很多女孩子在愛情中很容易沒有安全感，總是庸人自擾、控制慾很強，經常讓另一半感到很困擾，自己的情緒也像坐過山車一樣忽上忽下，使得雙方都無法安寧。造成沒安全感的原因不外乎原生家庭的影響，或是過去失敗的戀情，但都使妳心神不寧，在愛情中難以自在。 文：夏雪翼／滔客

其實，只要妳擁有自覺，再找到對的人作為伴侶，就可以讓妳的沒安全感減少許多。但是哪些男人才是猶如安全基地般地存在呢？可以讓妳安心地依賴在他胸懷，然後慢慢改變自己、增加安全感。讓人安心的男人很多，只要妳不要總以外在條件來挑選男人，改以內在為元素來慢慢相處，相信妳總會找到適合妳的人。

這五種類型的男人是妳的安全基地，遇到請千萬不要放手（按圖了解）↓↓↓

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第一種類型：性格平穩，不常生氣的老實人

這類型男人通常出身正常健康的原生家庭，父母相處融洽，本身也沒有經歷重大創傷，因此性格平穩，不容易生氣，而且比較具有同情心及同理心，算是厚道誠懇的老實人。他們可能不夠風趣好玩，可是他們對於妳的沒安全感擁有很大的包容力，當妳願意跟他們溝通時，他們通常會容忍妳，並給予妳很高的安全感。

第二種類型：相處時可以感覺到他的體貼，讓妳覺得安心

這樣的男人很體貼，而且經常為別人著想。妳跟他相處時，即使情緒再怎麼不安，也可以感覺到他一直在體貼妳，他願意往後退一步，讓妳覺得很安心，而且他主動為妳著想，包容著妳，可以讓妳逐漸釋放壞情緒，直到心情變好。他可能較為陰柔，也唯有這樣的男性才會具有較多的體貼心性，請妳不要嫌他不夠MAN，只要妳能在他身上找到安全感，這才是最重要的。

第三種類型：在妳心情不定時可以接住妳的不安

他是個心胸寬大的人，而且具有很強的包容力，每當妳又覺得心情不安定的時候，他總會發揮最大的包容力，去接住妳的不安，他會慢慢地安撫妳、會好好地開導妳，讓妳願意去改變自己。也許他不是高富帥，只是一個平凡的男人，但也只有這樣的男人可以接納妳，一再地給妳機會去慢慢改善自己，所以遇到這樣的人請好好把握。

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第四種類型：像知己一樣可以說真心話的男性

妳跟他在一起的時候，可以像跟閨密在一起一樣說出真心話，再怎麼離譜、怎麼荒唐他都能懂，他就像妳最好的朋友，願意去瞭解妳這個人，而且給予妳安心的環境，讓妳耍賴任性他都包容。也許在妳心中他並不是第一首選，可是他卻是最適合妳的人，想想跟他相處時的安全感是不是很足夠？如果是，那麼妳就不要放手了。

第五種類型：能為對方著想，願意為了妳的需求或期待行動

這類型的男人很深情，只要他愛上了妳，就把妳的需求或期待放在第一順位考量，他很為妳著想，什麼都想要給妳最好的，將自己的需求放在妳之後。只要妳情緒又不穩定的時候，他都會毫無條件地包容妳，並且把「給妳安全感」當作優先處理，希望妳在他身邊能夠安穩無憂。這樣的男人很難得，或許他的外在條件不算很優，但他的深情卻世間罕有，勸妳一定要好好珍惜他。

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