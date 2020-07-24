【在家脫單】男生最討厭的5種聊天方式　表情符號只有你覺得可愛

還記得迎接2020年的感動和許下的願望嗎？如果其中一個正是脫單，那時間都來到7月、一年都過一半了，妳該不會還單身吧！好啦～快打起精神來！妳之所以交不到男朋友或曖昧總是失敗，很可能跟「句點王」特質有關！話不多說～快來看看哪些聊天地雷妳一天到晚踩個不停！

根據《Cosmopolitan》報導，以下5個聊天方式是男生公認最討厭的（按圖放大率先了解）▼▼▼

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1. 對方不是妳蛔蟲！打完字就送出誰保證懂

別說戀愛了，人與人交流基本要件正是「溝通」，倘若妳的訊息讓人看了霧煞煞，連妳再讀一次都看不懂，那對方是要怎麼愛上妳？

2. 懶也有個限度！打字不分段又沒標點符號是怎樣？

這一點跟上述現象有點雷同，建議妳懶也要有個限度，在傳訊之前先確認一下自己想表達的意思，適時的以分段或標點符號說明，讓對方更容易進入妳說話情境，產生強烈共鳴。

3. 過度使用文字表情符號或狀聲詞，容易讓人覺得敷衍

雖然文字冰冷，少了「情緒」字眼容易讓人誤會，但也別過度使用，每句話都加上「哈哈哈」做結尾，或瘋狂使用像「^^」等文字表情符號，讓人感到虛偽或敷衍。

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4. 貼圖雖好用，但這樣你們還有啥好聊？

儘管現代通訊軟體使用方便，許多文字貼圖能充分表達用戶心情，但過度頻繁使用容易引來白眼，因為你們除了用圖說故事外還有啥好聊？有什麼進一步發展關係的空間嗎？

5. 不想聊天就說嘛！打「...」是怎樣？

如同「嗯喔好」，聊天Key入「...」也是死忌，常把愛情一秒給聊死，或在曖昧棋盤上給對方一個「將軍」！所以別再做傻事啦～想展開一段感情就必須勤勞打字、靠語言交流，否則好男人只會一直溜走。

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