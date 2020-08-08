日本男生票選「最愛女性職業」　公務員都上榜？冠軍公認最受歡迎

女性在結婚前可能會考量到對方的外貌、工作能力以及經濟能力，而男生其實對於另一半的職業或多或少也有所顧慮。日本Mynavi woman調查了20世代的男性對於另一半的職業喜好做出排名，第一名竟然不是很受男性歡迎的空姐以及模特兒？！

按圖看日本男生票選10大最愛女性職業▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

第10名 OL

OL的確是一個很受男性喜愛的職業！有日本男網友說OL的工作十分固定，而且要請假也比較容易，所以如果要一起出去遊玩的話，OL比較容易能騰出時間。另外OL每天光鮮亮麗的上班也是吸引人的原因之一，穿上看起來專業卻又不失時尚感的套裝，看了簡直讓人神魂顛倒！

第9名 保姆

沒想到第9名居然是保姆？不過仔細想想會發現，保姆因為工作性質的關係，通常都非常溫柔，在家庭工作方面也很擅長，給人一種「能把家把持好好的」感覺。

第8名 牙醫助理

牙醫助理講話總是輕聲細語，讓人感覺好溫柔！另外令日本男網友動心的原因還有因為通常牙醫助理會戴著口罩，令人引發遐想，想一睹口罩底下的美麗容顏～（儂編覺得牙助的眼神都超溫柔！）

第7名 櫃台小姐/秘書

秘書聽起來就會是一個很有魅力的職業呀！既擁有超高顏質，工作能力又強，給人一種精明幹練的感覺，就是一個高品質保證的職業！若是大公司的秘書通常在衣著上也會多花心思，每天穿上不一樣的套裝，真的是太誘人啦！

第6名 公務員

果然公務員還是會出現在榜上的呀！日本網友說公務員給人非常穩定跟安心的感覺，而且收入也相對穩定。所以未來如果組成家庭，較不用擔心經濟上的困擾，穩定的工時也讓家庭在時間安排上比較容易。

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+ 4 + 3 + 2

第5名 醫生

聲望很高的醫生當然不能缺席！給予人充滿智慧形象的醫生，有著可觀的收入，這樣的職業真的很難讓人討厭～而且醫生專業的形象讓日本男網友看了心動不已，榜上有名是實至名歸啦！

第4名 咖啡店店員

第四名居然是咖啡店店員？儂編一開始看到這個結果的時候實在是滿頭問號，但看完日本網友的評價之後就可以理解啦～網友說咖啡店店員通常穿著都非常時髦好看，而且煮的一手好咖啡讓人在早晨就能獲得滿滿的動力！只能說日本網友真的很注重生活上的小細節呢。

第3名 空姐

空姐出現在排行榜實在不稀奇，但怎麼只有第三名？擁有姣好的面容以及甜美的笑容，真的是「回眸一笑百媚生」！再加上一口流利的外語能力以及滿分的親切感，讓空姐這個行業充滿無限魅力。

第2名 模特兒

擁有一位模特兒另外一半是一件很幸福的事呢！不僅長相精緻又甜美，身材也是一流的，帶著這樣的女朋友出席各種場合真是令人生羨呢！不過身為模特兒的另外一半就要承受女友工作時間不穩定、工作場合有其他帥氣男性等等的缺點囉～

第1名 護士

第1名果不其然就是護士啦！既聰明又溫柔的形象擄獲許多日本男網友的心。他們認為護士細心又充滿愛心，當心情不好的時候聽她們說說話，整個人都被療癒了～

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