擺脫單身！改變這5個令你不能出pool的主因　Mr.Right就會出現

已經受夠每年生日願望都許希望交到男友了嗎？這次的主題你一定要認真看！已經很努力拜月老還是無法脫單，很可能會是這五個原因，認真了解並做一些小小的改變，今年就一定可以交到男友，搭編幫妳加油！

了解這五個原因，並努力改變，你也可以有男朋友▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

希望談一場韓劇般的戀愛

很多單身者的精神糧食是韓劇，在家追劇就感到非常放鬆，看了許多戀愛韓劇就會有許多幻想，希望未來的戀愛會像韓劇一樣浪漫，但回歸現實必須先認清戀愛無法像韓劇一樣美好，完美的另一半並不存在，好的對象必須努力磨合才能擁有，能夠讓彼此越來越好就算不夠完美也會是合適的人。

喜歡自己宅在家，越來越懶得社交

總是待在舒適的社交圈，固定只和幾個朋友見面聊天，若有新朋友出現內心就會有點排斥進一步認識，如果你有這樣的想法，一定要想辦法改變，踏出舒適圈除了可以認識新朋友，同時也可以發現美好新事物，讓自己的生活更加豐富，同時擁有不一樣的快樂，綻放笑容的妳就會散發光芒，吸引對的人出現！

+ 8 + 8 + 8

習慣了自己完成所有事情

習慣了一個人吃飯，一個人逛街買東西，自己完成所有事情，遇到問題也總是自己吞下！獨立的妳很棒，但適時的找人透露想法也很重要，不只是可以讓情緒有個出口，也可以讓朋友更加了解你，如果朋友身邊有認識合適的人，也會比較有機會想到你，把適合的對象介紹給你！

希望戀愛對象百分百符合標準

很久沒談戀愛，內心會有許多標準和想法，有時即使眼前出現了合適的人，也會因為想得太多而錯過對的緣分，可以有標準，但要知道沒有完美的戀愛，可以先進一步認識多聊天，唯有了解對方的內心，才有辦法遇到真正對的緣分。

內心的傷口尚未復原

最後一項是最難克服的原因，內心的傷口尚未復原，當傷口已經經歷一段時間沈澱，就要試著去面對它，了解上一段感情帶給自己哪些想法，該怎麼做才能走出，又或者學習增加自信，打從心底明白自己很好，一定可以遇到真正適合且愛自己的人。

Dappei 結語： 享受單身生活很好，但不要排斥認識新的人，也不要給自己太多的設限，認識人的過程可以更了解自己真正喜歡的人會是什麼樣子，一步一步調整到最佳狀態，適合你的另一半就會出現！

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：