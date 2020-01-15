為何結婚生仔＝人生幸福美滿？科學家：沒有小孩的單身女性最快樂

這個社會給予男性與女性的標準總是不太一樣，30歲還沒結婚的女性就像滯銷品，感覺上好像結婚才是唯一選擇，也限制了女性「成功」的定義…不過事實也許並非如此，英國倫敦行為科學家杜蘭就表示，反而沒有結婚跟小孩的單身女性才是最快樂的！一起來看看這個研究到底說了什麼吧……

研究顯示，當已婚人士的另一半在身邊他們時，他們的快樂程度就高於未婚人士；但另一半不在身邊時，未婚人士的快樂程度就贏過已婚人士。（Carly Rae Hobbins/Unsplash）

「女大當嫁，男大當婚」這個傳統觀念深根蒂固。迫於社會壓力，每個年輕人出社會後就得邁入「結婚成家」的程序，就像工廠機器的模版，如果你沒有結婚、沒有生小孩，那你的人生一定不圓滿！不過現在用來衡量「幸福快樂」的指標已經大大不同。

杜蘭的最新著作《從此過著幸福快樂的日子》（Happy Ever After，暫譯）引用「美國時間運用調查」（ATUS）的研究數據，做了一項實驗來比較已婚、未婚、分居、喪偶的人士，發現到一個奇怪的現象：

當已婚人士的另一半在身邊他們時，他們的快樂程度就高於未婚人士；但另一半不在身邊時，未婚人士的快樂程度就贏過已婚人士。

婚姻對於男女而言有什麼不一樣嗎？

另一項研究顯示，婚姻對於女性來說，並沒有什麼關於健康狀況上的影響。相反地，男性婚後能得到「平靜感」，對於健康有益，不但賺的薪水增加，壽命也會更長，相對承擔的風險就會較低。所以比照女性婚後，已婚中年婦女的身心狀況風險都高於單身的中年婦女，而且壽命更短。

比照女性婚後，已婚中年婦女的身心狀況風險都高於單身的中年婦女，而且壽命更短。 （Jacob Townsend/Unsplash）

單身女的快樂有什麼呢？

更專注於自己身上了，生活更豐富多元，不光是有愛情能帶來快樂，有更多更全面的生活，這些都是快樂的來源。享受工作帶來的成就感與喜悅，也可以逍遙自在的跟閨蜜出遊旅行，感受世界活出自己也將命運操之在己。

杜蘭也說到我們經常看到40未婚的女性就會憐憫的說：「也許有一天妳會遇到合適對象，這一切會改變」其實不然，甚至也許是「她會遇到讓她更不快樂健康的人，並且壽命變短。」更中肯的補了一段話「如果你是男人，或許你該結婚；如果妳是女性，別費事了。」

單身女更能享受工作帶來的成就感與喜悅，也可以逍遙自在的跟閨蜜出遊旅行，感受世界活出自己也將命運操之在己。（Ben White/Unsplash）

杜蘭說即便沒有孩子的單身生活會為女性帶來好處，但這個社會還是將結婚生子貼上幸福快樂的標籤、沒有孩子的單身女性一定很失敗，這種汙名化可能也會讓某些單身女性感到焦慮和不快樂。所以大家觀念要改改啦～或許婚姻帶來的是甜蜜的負擔，但女性也別忘了思考，婚姻對妳來說是否適合？又或許逍遙自在增加生活遊歷才是妳嚮往的！傾聽自己心裡的聲音，別讓旁人左右了妳這輩子！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】